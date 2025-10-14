AnnJi¡¢WMS 2025¤ÇAJ201¤ÎÎ×¾²Ê¬Ìî¤Î¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤òÈäÏª
ÂæËÌ¡¢2025Ç¯10·î13Æü /PRNewswire/ -- AnnJi Pharmaceutical Co., Ltd.¡ÊAnnJi¡¢TWSE¡§7754¡Ë¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÀ¶Ú°à½Ì¾É¡ÊSBMA¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£ÉÂ¡×¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëAJ201¤ÎÂè2aÁêÎ×¾²»î¸³·ë²Ì¤¬¡¢¥¦¥£ー¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¶ÚÆù³Ø²ñ¡ÊWorld Muscle Society¡¢WMS¡Ë2025¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç7¤Ä¤ÎºÇ¿·¾¶Ï¿¤Î1¤Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëTahseen MozaffarÇî»Î¤Ï¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢SBMA´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëAJ201¤Î¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AJ201¤Ï¡¢¿·µ¬¥¯¥ë¥¯¥ß¥óÎà»÷ÂÎ¥í¥½¥ë¥¿¥ß¥É¤Î·Ð¸ý·üÂù±Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Óë²¼º¤Æñ¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µ¡¹½Åª¤Ë¤Ï¡¢AJ201¤Ï¡¢Nrf2¤Î³èÀ²½¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÄ´Àá¡¢Ç®¥·¥ç¥Ã¥¯¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÍ¶Æ³¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î·ÐÏ©¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÍÑ¤·¡¢ÊÑ°Û¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¶Å½¸ÂÎ¤Î½üµî¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢AJ201¤ÏSBMA¤Ê¤É¤ÎPolyQ¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀè¶îÅª¤ÊÄãÊ¬»Ò¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥º2a»î¸³¤Ç¤Ï¡¢AJ201¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿SBMA´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¹¥¤Êµ¡Ç½Åª·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢AJ201¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎSBMA¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Andrew PaiÇî»Î¤Ï¡¢AJ201¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥í¥½¥ë¥¿¥ß¥É¡ÊJM17¡Ë¤ÎºÇ¿·¤ÎÁ°Î×¾²¸¦µæ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£JM17¤Ï¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î¶¯²½¡¢±ê¾É¤ª¤è¤ÓÀþ°Ý¾É¤Î·Ú¸º¡¢¶ÚÀþ°Ý¤Î¹½Â¤ÅªÁÈ¿¥²½¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢SBMA¥Þ¥¦¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÇÊ£¿ô¤Î·ÐÏ©¤ÎÍøÅÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾åÎ®Ä´Àá°ø»Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸î¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£·ÐÏ©¤Î³èÀ²½¤È¤È¤â¤Ë±ê¾ÉÍ¶È¯À¥á¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡ÊTNF-¦Á¡¢IL-6¡¢TGF-¦Â¡Ë¤ÎÁË³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢JM17¤¬Â¿µ¡Ç½¼£ÎÅ¸õÊä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢SBMA¼£ÎÅ¤Î¿·¤¿¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÎWMS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¤ÈÁ°Î×¾²¸¦µæÏÀÊ¸¤òÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£ÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅÌô¤È¤Ê¤ëAJ201¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿Âç¤¤Ê¿ÊÊâ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢AnnJi¤ÎCEO·ó¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëWendy HuangÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AJ201¤Ï¡¢ÊÆ¹ñFDA¤ÈEMA¤ÎÎ¾Êý¤«¤é´õ¾¯¼ÀÉÂÍÑ°åÌôÉÊ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AnnJi¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÆÃµö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤â¹½ÃÛ¤·¡¢AJ201¤ÎÈ×ÀÐ¤Ê»Ô¾ìÆÈÀê¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢AnnJi¤ÏAJ201¤òÂè2/3ÁêÎ×¾²³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Åª¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó·È¤Ø¤È¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢AJ201¤ò¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÂæÏÑ¤Î¿·Ìô»º¶È¤Î²è´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥±¥Í¥Ç¥£ÉÂ¡ÊSBMA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥±¥Í¥Ç¥£ÉÂ¤Ï¡¢ÀÔ¿ñµåÀ¶Ú°à½Ì¾É¡ÊSBMA¡Ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢´õ¾¯¤Ç½ÅÆÆ¤Ê°äÅÁÀ¿À·Ð¶ÚÊÑÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎÆÃÄ§¤ÏÀÔ¿ñ¡¢Ç¾´´¡¢¹ü³Ê¶Ú¤Î²¼°Ì±¿Æ°¥Ë¥åー¥í¥ó¤Î¿Ê¹ÔÀÊÑÀ¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë30ºÐ¤«¤é40ºÐ¤ÎÃËÀ¤ËÈ¯¾É¤·¡¢¿äÄêÍÉÂÎ¨¤Ï4Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡ÊÄÌ¾ï¤Ï50ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë´µ¼Ô¤ÏÒòÓð¤äÓë²¼¤Ëº¤Æñ¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÆÈ¯À¸íÓëÀÇÙ±ê¤¬°ìÈÌÅª¤Ê»à°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢SBMA¤ËÂÐ¤¹¤ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AnnJi Pharmaceutical¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AnnJi Pharmaceutical Co., Ltd.¡ÊTWSE¡§7754¡Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¡ÊNCE¡Ë¤Î³«È¯¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿Î×¾²ÃÊ³¬¤Î°åÌôÉÊ³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£ÉÂ¡ÊSBMA¡Ë¤äÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¡ÊIPF¡Ë¤Ê¤É¤Î´õ¾¯¼À´µ¤ò´Þ¤à¡¢¿À·Ð³Ø¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢ÌÈ±Ö±ê¾É¼À´µ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¤¤°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AnnJi¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËýÀ¼À´µ¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Çº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¸õÊä¤Î³«È¯¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀ½Ìô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèIIÁêÎ×¾²»î¸³¤Ç³µÇ°¼Â¾Ú¤òÃ£À®¤·¤¿¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤·¡¢¶¦Æ±³«È¯¤È¾¦ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅêÆþ¤ÈÅö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
