サステナブルなライフスタイルを目指すPOPUPイベント【Well Green Lab】第8弾が10月15日(水)～10月28日(火)にに小田急百貨店で開催決定！

株式会社MOTHEREARTH

株式会社MOTHER EARTH（本社：東京都港区、代表取締役：廣岡 輝、プロジェクトマネージャー：水嶋 茂尭）は、サステナブルやウェルビーイングなライフスタイルを目指す、POPUPイベント

「Well Green Lab 第8回」を小田急百貨店で開催いたします。

「Well Green Lab」のコンセプト

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルビーイングなライフスタイルをより身近なものにし、

地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるポップアップイベント.

生活を彩るアート、コスメ、雑貨、アパレルに至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/wellgreenlab

「Well Green Lab第8回」開催概要

■会期

・小田急百貨店 新宿店：2025.10.15(水)～2025.10.21(火)

・小田急百貨店 町田店：2025.10.23(木)～2025.10.28(火)

■POPUPイベント営業時間

・小田急百貨店 新宿店：11:00～19:30

・小田急百貨店 町田店：10:00～20:30

※町田店は日曜日のみ10:00～20:00

※最終日は18:00まで

※館の営業時間に準ずる

■開催場所

・小田急百貨店 新宿店：地下1階＝化粧品売場＜イベントコーナー１.＞

・小田急百貨店 町田店：2階=ファッションウォーク＜イベントスペース＞

■出店ブランド：

Aetās、AMENOMAME、ambara、ARYURVIST、bambina365、Davids、design512(R)︎、

F/ACSION、FRUITS ROOTS、Fukuda Jewelry、GOTBAG.、GROWNIQUE、gr.

H.T/L、hitoha、iroikoi、JIBUN SALON、KitanoAya、LimOce、MORAZ

moku moku、NAMA FIJI、niconeru、Relation Kaori Labo、RICHSOL

soem、swanson、THE HUMBLE CO.、TOME JEWELRY、TOFUlly、uF

wood-ness、YOT WATCH、zero chemical organic

ちいくばっぐ、ととコーラ、ハッピーエレファント、廣岡京染工芸、千亀利タオル、

横浜ハイカラ、結々-YUIYU-

（※アルファベット、五十音順）

※出店者の都合により変更になる場合がございます。

出店ブランド（一部紹介）

「MORAZ（モラズ）」

植物学者である創始者が、娘の肌のコンディションをサポートしたいという想いから生まれたコスメ。創業から40年以上、自社ファームで原料植物を栽培し、エキスを抽出して製造するまで、すべてを自分たちの手で行う徹底した品質志向を追求し、3つのISO認証を取得しました。

MORAZは、ガリラヤ地方の自社ファームで育てた稀少な植物ポリゴナムと様々な薬用ハーブを贅沢に使用し、スキンケア製品からベビーケア製品まで幅広いラインナップを提供しています。現在、世界18カ国に製品を輸出するグローバルブランドとして成長しました。様々なハーブから独自の方法で高濃度に抽出された濃密なハーブエキスが、健やかな肌へ導きます。長い歴史と専門知識に基づき、ガリラヤの自然の恵みを活かした製品を通じて、日本の皆様の美と健康をサポートしてまいります。

MORAZ ブランドサイト：https://moraz-jp.com/

MORAZ 公式Instagram：https://instagram.com/morazjp_official

今回の新商品発売を記念して、小田急百貨店 新宿店、町田店にて先行販売を開始！

・商品情報

◇ モラズ ハーバル シャンプー(ドライヘア用) / \6,380（税込） / 容量500ml

「乾燥しがちな髪と頭皮をやさしく洗い上げ、うるおいとツヤを与えるシャンプー」

ローレル葉エキス（整肌成分）とローズマリー葉エキス（整肌成分）を配合。

余分な皮脂や汚れをすっきり落としながら、指通りなめらかに仕上げます。

毎日のシャンプーで、しっとりまとまりやすい髪へ。

◇ モラズ ハーバル ヘアコンディショナー / \6,380（税込） / 容量500ml

「乾きがちな髪をしっとりとなめらかに整えるコンディショナー」

広がりをおさえ、指通りのよい髪へ。ローズマリー葉エキス（整肌成分）配合。

洗い上がりの髪にうるおいとツヤを与え、まとまりやすく整えます。

◆会期中にMORAZの商品をご購入いただいたお客様にMORAZのサンプルパウチもプレゼント！

※数量限定、なくなり次第終了

hitoha

京都下鴨発、日々や経験を積み重ねるように、

ひと葉ひと葉が織りなす美しさ

忙しい毎日、キレイを大切に過ごしてほしい。。。

一日の始まりや終わりに、キレイのための時間をほんの少しでも。

”スキンケアは楽しいもの”

そんな想いから、

お肌とココロを満たす「手間レスコスメ」を作りました。

TOME JEWELRY

ディレクターの厳選した天然石、インドの工場との直接連携によるコスト削減、そしてクオリティに対する徹底的な配慮のすべてを組み合わせることで、本物のジュエリーをお届けしています。

Instagram：https://www.instagram.com/tomejewelry/

YOT WATCH

子供たちが使っていたプラスチックのおもちゃをリサイクルして、カラフルな腕時計 YOT WATCH（ヨット ウォッチ）が生まれました。TOY をぐるりとひっくり返して、YOT へ。「YOT WATCH」。想いを巡らせ、資源を巡らせ、時計の針をぐるりとその前へ。子供のファーストウォッチとして。また、親子で、家族で、大切な人とお揃いで、時を刻み、つながりを感じてほしいという想いからブランドを立ち上げました。

Instagram：https://www.instagram.com/yotwatch/

お客様からのお問い合わせ先

「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

（問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです）／OPEN 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日）

【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとする

ビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、

さまざな持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。