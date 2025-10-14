“生きた虹”「アンモライトジュエリー」や個性的な「トラピッチェダイヤモンド」など、ミネラル素材の魅力を発見！Z世代が選ぶ唯一無二の「自己表現ジュエリー」とは？

RX Japan 株式会社

「自分らしさ」「唯一無二」「ストーリー性」 が重視される購買行動に注目

アンモライトジュエリー（イヤリング）

10月29日（水）～31日（金）の3日間、パシフィコ横浜にて「国際宝飾展 秋」を開催します。

近年、若年層のジュエリー選びでは 「自分らしさ」「唯一無二」「ストーリー性」 が重視されており、人工ダイヤや量産素材では得られない希少性への憧れが購買の大きな動機となっています。

また、素材にまつわる科学的・地理的・制作背景など、ジュエリーに宿るストーリー性への関心も高まっています。さらに、SNSでの拡散や映像映えを意識した購買行動も顕著で、光を透過する原石や虹色に輝くアンモライトなど、視覚的インパクトのある素材に注目が集まっています。実際、SNSでは「#原石ジュエリー」「#天然石ジュエリー」の投稿が増加しており、若者がジュエリーを通して自己表現するトレンドが鮮明です*。

本展でも、原石・天然石・鉱山水晶などミネラル素材のアイテムが多数出展。希少な原石からダイヤモンド、ヒーリングストーンなど映像映えする製品をご取材いただけます。ぜひ、ご取材ください。

取材の事前登録はこちら（必須） :https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTK/?lg=jp&tp=press&ec=IJT&utm_campaign=prtimes_1014&utm_medium=referral&utm_source=intex

▼ 出展製品を一部ご紹介

“生きた虹” アンモライト原石ジュエリー

約7,000万年前のアンモナイトが化石化して生まれた希少な宝石「アンモライト」。見る角度によって多色に輝くその原石は、“生きた虹”とも呼ばれ、自然が生み出した唯一無二の色彩と、数千万年という歴史的背景がZ世代に刺さるポイントです。

社名：（株）カナダビジネスサービス

心とエネルギーを整える鉱山水晶

現在も閉山中の鉱山から産出された希少な水晶。透明度が高く、整った結晶構造が特徴。“ヒーリングストーンの最高峰”と呼ばれるほどの高いエネルギーを持ち、置くだけで空間を整えると評判。「空間をデザインするジュエリー」として人気が高まっています。

社名：AINA MINERALS

個性を纏う奇跡のダイヤ「トラピッチェダイヤモンド」

インクルージョンが織り成す宝石の芸術作品「トラピッチェ」。独特の 六角形トラピッチェ模様は、光の角度によって異なる表情を見せ、まさに唯一無二の自己表現ジュエリーです。希少性と個性を兼ね備えたこの宝石はSNS映え・映像映えも抜群！

社名：（株）大八貿易

内なる自然をまとうジュエリー「天然石イヤーカフ」

それぞれの石が持つありのままの色・質感・かたちを活かした天然石イヤーカフ。ひとつとして同じものはなく、耳元に石本来の個性と静かな彩りを添えます。深い色合いや艶めく光、ノンアレルギー素材で汗や水にも強く、日常使いにも安心です。

社名：パッションジェムス（株）

原石から切り出した個性を纏うルース

原石から切り出して作られた“ここにしかない石”。結晶やインクルージョン、模様、色など…石のもつ印象を残したひとつひとつ異なる表情を持つルースを厳選。石本来の印象をそのまま残し、ジュエリーとして加工しても、自然の個性が際立ちます。

社名：（有）網倉天然石

美しいグラデーションが撮影映え！アメシストカペーラ

美しい紫色を湛えたアメシストカペーラは、家やオフィスに置くだけで風水的にも良いとされる天然石。「見た目の美しさ」と「日常に取り入れられる癒し」の両方を楽しめるミネラル素材として人気です。社名：ヘルムス貿易（株）

本展には、400社 81万点のジュエリーが出展！

ご取材をご希望の方は、下記より事前にお申し込みをお願いいたします。

＜展示概要＞

国際宝飾展【秋】

会期：2025年10月29日[水]～31日[金]

会場：パシフィコ横浜

主催：RX Japan 株式会社

HP：https://www.ijt.jp/autumn/ja-jp.html

*Royi Sal Jewelry「ジェネレーション Z とジュエリーの未来: 変化する好みと価値観を理解する」より一部抜粋