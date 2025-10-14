検索連動型広告向け「アカウントカルテ」に新機能を搭載　業種別施策レコメンドで最適施策を自動提案し、成果改善を支援

株式会社CyberACE(サイバーエース)

株式会社CyberACE（サイバーエース、以下「当社」）は、検索広告の運用支援ツール「アカウントカルテ」に、新たに「業種別施策レコメンド機能」と「土台レコメンド機能」を追加したことをお知らせいたします。

■開発の背景

検索広告の運用においては、日々新しい施策や変化が求められる一方で、「どの施策に取り組めば成果を最大化できるのか」を正しく判断することが難しいのが現状です。

当社はこれまで、広告主様がより迅速かつ精度高く成果につながるアクションを選択できるよう、アカウントの状況を正確に可視化し、改善策を明確に提示するツールとして「アカウントカルテ」を開発してまいりました。

今回追加された新機能は、豊富な成功事例データや多角的な運用指標を基に、「誰でも成果につながる改善施策をすぐに実行できる」 環境をさらに強化するものです。

これにより、お客様は常に高い品質のアカウントを維持しながら、投資効率を高め、継続的な成長に直結する広告運用を実現できる可能性が高まります。

■新機能の特徴

１.業種別施策レコメンド機能

・業界特有の傾向や成功事例を基に、目標と実績のギャップやクリック率・単価の変動をトリガーとして改善施策を自動で提案します。

・経験に依存せず、誰でも“同業種で効果があった施策”を即座に実行でき、成果改善のスピードを高めます。

豊富な運用実績データを基に、お客様と同じ業種での成功事例に基づいた、成功確度の高い改善策を提案します。

業界特有の傾向を踏まえ、効果的な施策の実行が可能になります。

２.土台レコメンド機能

・アカウント設定や品質スコアなど30項目以上を常時モニタリングします。

・基準値を下回った場合、具体的な改善策を提示することで、見落としや設定ミスを未然に防止します。

・常にアカウントの基盤を高品質に維持し、クリック単価を抑えながら上位掲載を狙いやすくします。これにより、広告主は属人化のリスクを抑え、安定的に高い広告効果を得ることが可能になります。

※「土台」とは、サイバーエージェントがこれまで蓄積してきた膨大な広告配信データをもとに定義した、広告効果を発揮するために最低限満たしておくべき運用基盤のことを指します。



■今後の展望

当社は今後も、AIがアカウント状況を自動分析し、効果の高い施策に優先順位をつけてレコメンドする仕組みにより、さらなる効率化と成果改善を実現してまいります。

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)会社概要

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6121 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

電話番号:03-5656-2214

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/

