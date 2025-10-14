【先着10社限定】飲食店の人気３ブランド「合同FC説明会＆無料試食会」を2025年10月30日（木）に開催

GYRO HOLDINGS 株式会社お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/1JXNrnVW7ea8yV3hZTbAzw1h7Xhw_c7IjYN0YHqEEoDk/viewform?edit_requested=true&pli=1

GYRO HOLDINGS株式会社では、グループのフランチャイズ本部である株式会社ファイブ．シーを通じて、「ワインビュッフェESOLA」「アガリコ餃子楼」「M＆Maison KYOTO」のフランチャイズ加盟店募集を行っております。

このたび開催する「合同説明会・無料試食会」では、各ブランドの収支モデルや店舗運営のポイントを具体的にご紹介するとともに、実際の料理をご試食いただけます。

世界各国のワインを約80種類取り揃えた「ワインビュッフェESOLA」、10坪以下・低投資で坪売上70万円超えを実現する「アジアン屋台バル アガリコ餃子楼」、京都の旬食材を使い、一汁三菜・五菜・七菜をモダンに再構成した「M＆Maison KYOTO」など、それぞれのブランドならではの特徴と高収益モデルを、実際に味わいながらご体感いただけます。

また、説明会では質疑応答や意見交換の場も設けており、フランチャイズ加盟や独立開業をご検討の皆さまに、各ブランドの魅力や事業性をより深くご理解いただける内容となっております。

安定した収益モデルとブランド力を備えた飲食事業にご関心のある方は、ぜひこの機会にお気軽にご参加ください。

特別登壇

累計230店舗以上を展開する飲食経営の第一人者

GYRO HOLDINGS株式会社

代表取締役社長 根本 寿一

調理師専門学校を卒業。和食・料亭・割烹などで修行を重ね、料理長を経験後、東京・中目黒にて和食店を開業。2000年にレインズインターナショナルに入社、2009年には執行役員に就任。2014年、コスト・イズの代表取締役社長を経て、2015年にレインズインターナショナル取締役副社長、2016年には代表取締役社長。2021年、GYRO HOLDINGS代表取締役社長に就任。

■略歴

2000年 レインズインターナショナルに入社

2009年 レインズインターナショナル 執行役員就任

2014年 コスト・イズ 代表取締役社長就任

2015年 レインズインターナショナル 取締役副社長就任

2016年 レインズインターナショナル 代表取締役社長就任

2021年 GYRO HOLDINGS 株式会社 代表取締役社長就任

３ブランドの強みを一挙公開

◇ワインビュッフェESOLA（エソラ）

唯一無二の「約80種類のワインビュッフェ体験」で20～40代から圧倒的な支持を獲得。

地域に根ざしたカジュアルイタリアンとして、13年以上にわたり愛され続けてきたブランドです。

FL比率45～47％台を実現し、約3年で投資回収が可能。営業利益率20％超も目指せる堅実なビジネスモデル。

地方都市の駅前や1.5～2等立地でも高収益を確保し、ワインとカジュアルイタリアンの新しい体験価値を提供し続けています。

◇アガリコ餃子楼

「アジアン屋台×町中華」で高収益を実現するバル業態。

看板の焼き餃子を中心に高粗利メニューを展開し、2等立地でも選ばれる独自モデルです。

7坪から出店可能なスモールサイズで初期投資を抑え、坪売上70万円超の実績も。

女性も入りやすいアジアン空間が好評で、個人開業・独立支援にも最適です。

◇M＆Maison KYOTO

「京都らしさ×感動体験×付加価値」をテーマにした新感覚の和モダンダイニング。

旬の京食材を用い、一汁三菜・五菜・七菜を現代的に再構成。

朝～昼中心の営業スタイルで人件費・リスクを抑えつつ、高収益を実現（年間平均利益率40％超の実績）。

観光導線やホテル街での展開に最適な業態です。

「合同説明会・無料試食会」概要

■会 期：2025年10月30日（木）

■会 場：ワインビュッフェ ESOLA新宿店

■住 所：東京都新宿区歌舞伎町１丁目16-3 セレサ陽栄新宿ビル5F

■参加費：無料（試食付き）

■対 象：フランチャイズ加盟を検討中の法人様

■定 員：先着10社限定

■〆切 ：10月22日（水）

■当日の流れ

・14:45 開場

・15:00～17:00 合同説明会（ESOLA／アガリコ餃子楼／M&Maison KYOTO）

・17:00～18:30 無料試食会（各ブランドのメニューをご提供いたします）

お申込み

下記よりエントリーください（※先着順）

■申込フォーム → https://forms.gle/ZRi3CQ7XNaBEKhbi6

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/1JXNrnVW7ea8yV3hZTbAzw1h7Xhw_c7IjYN0YHqEEoDk/viewform?edit_requested=true&pli=1こちらのQRコードからもお申込みいただけます。

■ブランド資料請求・イベント詳細ページ

https://gyro.holdings/fc/

■フランチャイズ・独立支援に関するご相談

担 当 ：新規事業開発本部 加盟開発部 吉澤 強

メール ：t.yoshizawa@gyro.holdings

電話番号：080-4379-0465

以下のサイトからもお問い合わせ可能です。

https://gyro.holdings/fc/

各業態について

■ESOLA

「ESOLA」公式サイト :https://esola-dining.com/

「時間を気にせず、好きなワインを、好きなだけ」をコンセプトにセルフスタイルのビュッフェ形式でお好みのワインと出会い、お楽しみいただける新感覚のワインバーです。

世界各国約80種類のワインをセルフスタイルの飲み放題で楽しむことができ、お肉や新鮮な魚介、コスパ抜群のタパスやパスタ等、ワインに良く合う料理を提供しています。ライブ感あるオープンキッチンから繰り出される料理と、フォトジェニックなワインシャンデリアが創り出す心地よい空間で思う存分お酒と料理をお楽しみいただけます。

〈店舗一覧〉全17店舗

ESOLA上野駅前店／ESOLA戸塚駅前店／ESOLA川崎駅前店／ESOLA町田駅前店／ESOLA代々木上原総本店／ESOLA新宿店／ESOLA登戸駅前店／ESOLA鳥取駅前店／ESOLA松江駅前店／ESOLA岩国駅前店／ESOLA宇部新川駅前店／ESOLA長岡駅前店／ESOLA仙台店／ESOLA二子玉川店／ESOLAたまプラーザ店

●FC店…ESOLA吉祥寺店／ESOLA立川グリーンスプリングス店

■アガリコ餃子楼

餃子をメインとした点心中華バル。多彩なフードメニューとお値打ち価格のドリンクメニューでチョイ飲みから仲間とワイワイなど様々なシーンで利用可能です。チェーン系居酒屋のような大規模な店舗ではなく、10坪以下と一般的には狭小店舗といわれる店構えが特徴。小さいからこそお客様との距離も縮まり、心のこもったアットホームなサービスと熱々の料理をお楽しみいただけます。

- FCとしての特徴

狭小店舗のため、店舗造作費用や人件費などの初期投資・ランニングコストを抑えられ、低リスクで安定したリターンを得られる点が特徴です。大きな金額ではないものの、毎月安定した利益を生み出すことができます。

〈店舗一覧〉全5店舗

北千住店／池袋店／大塚店／練馬店／阿佐ヶ谷店

■M&Maison KYOTO

和朝食カフェ兼ティーチングキッチン。日中は地元の方や外国人に伝統的な和朝食を提供しています。

「M&Maison KYOTO」「M&Maison KYOTO Jr.」「M&Maison KYOTO Jr.出町柳店」の計3店舗を展開。

会社概要

株式会社ファイブ.シー

商号 ： 株式会社ファイブ.シー

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設立 ： 2019年6月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： フランチャイズチェーンの経営、飲食店のコンサルティング業務

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/