「家庭画報のおせち2026」早割5％OFFスタート！人気商品はすでに完売も ― 豪華おせちは今が予約のチャンス【11月30日まで】

株式会社世界文化社が運営する通販サイト「家庭画報ショッピングサロン」では、毎年多くの反響をいただく「家庭画報のおせち2026」の予約受付を2025年8月26日（火）より開始しました。現在、人気商品の一部ではすでに完売が出るなど、早くも注目を集めています。

2025年11月30日（日）までの期間限定で、対象商品が通常価格より5％OFFとなる「早割クーポン」を配布中。家庭画報オリジナルをはじめ、老舗料亭や名店の味、華やかな洋風オードブルまで、新年を彩る多彩なおせちをお得にご予約いただけます。人気商品は早期完売が予想されるため、お早めのご検討をおすすめします。

【期間限定】おせちの予約購入は早割がお得！

【家庭画報ショッピングサロン】特選おせち特集2026

■早割キャンペーン期間：2025年10月14日(火) ～ 11月30日(日)

■割引率：5％OFF

■クーポンコード：NYF25F

■詳細・購入URL：https://shop.sekaibunka.com/s/osechi/(https://shop.sekaibunka.com/s/osechi/)

11月30日（日）までにお申し込みの期間限定で、対象商品が5％OFFとなる「早割クーポン」を配布しております。※一部商品除く

「家庭画報オリジナル 特大 和一段おせち（招福タオル付き）」

毎年多くのお客様にご好評をいただいている家庭画報ショッピングサロンのおせち。人気の「家庭画報オリジナルおせち」や、京都「菊乃井」をはじめとする老舗料理店の逸品、集いの席を盛り上げる「洋風おせち（オードブル）」など、お正月にふさわしい、華やかで豪華なラインナップが特徴です。

■大人気ロングセラー！ 家庭画報オリジナルおせち

多くの方のご要望や時代に合わせて進化を重ねてきた家庭画報オリジナルのおせち。ニーズが高まる“個食スタイル”で31品目が楽しめる「家庭画報オリジナル ひとりぶんおせち」や、和洋中の三段重「家庭画報オリジナル 三段おせち」、新登場の「家庭画報オリジナル 和二段おせちと彩り手まり寿司」など、全10種です。

左より）「家庭画報オリジナル ひとりぶんおせち」 「家庭画報オリジナル 三段おせち」「家庭画報オリジナル 和二段おせちと彩り手まり寿司」

「家庭画報オリジナル ひとりぶんおせち」

ひとりで召し上がるのはもちろん、集いの席でも取り分けずにいただけて重宝と評判の「ひとりぶんおせち」。絵馬形の折に彩りよく盛り込まれているのは、中央の鮑旨煮など豪華な31品目。晴れやかな気分を盛り上げます。

「家庭画報オリジナル 三段おせち」

和洋中の三段おせち。誕生から十余年のロングセラー。

「家庭画報オリジナル 和二段おせちと彩り手まり寿司」

全54品の二段重と手まり寿司をセットに。

▼早割キャンペーン期間ならお得な価格に！

「家庭画報オリジナル 特大 和一段おせち（招福タオル付き）」21,060円（税込・梱包配送料込）→早割価格20,007円（税込・梱包配送料込）

「家庭画報オリジナル ひとりぶんおせち」12,019円（税込・梱包配送料込）→早割価格11,418円（税込・梱包配送料込）

「家庭画報オリジナル 三段おせち」27,540円（税込・梱包配送料込）→早割価格26,163円（税込・梱包配送料込）

「家庭画報オリジナル 和二段おせちと彩り手まり寿司」31,320円（税込・梱包配送料込）→早割価格29,754円（税込・梱包配送料込）

※全て、梱包配送料込の価格になります。

■ 集いの席が華やぐ「洋風おせち（オードブル）」

クリスマスや年末年始の集いはもちろん、定番おせちにプラスするのもおすすめです。「クリスマスお届け」または「お正月お届け」が選べます。

左より）「日比谷松本楼 洋風オードブル」、「銀座ポルトファーロ 洋風オードブル一段」

「日比谷松本楼 洋風オードブル」

122年もの歴史を紡いできた「日比谷松本楼」の洋風オードブルが登場。希少な壱岐牛を使用した看板メニューの赤ワイン煮をはじめ10品をセットにしました。コース仕立てでお楽しみいただけます。

「銀座ポルトファーロ 洋風オードブル一段」

銀座のイタリアン「ポルトファーロ」のオードブルは、ホームパーティにも最適な30品を一段に。肉、魚、野菜料理をバランスよく盛り合わせ、乾杯のシャンパンやワインとも好相性です。

▼早割キャンペーン期間ならお得な価格に！

「日比谷松本楼 洋風オードブル」12,528円（税込・梱包配送料込）→早割価格11,902円（税込・梱包配送料込）

「銀座ポルトファーロ 洋風オードブル一段」14,580円（税込・梱包配送料込）→早割価格13,851円（税込・梱包配送料込）

※全て、梱包配送料込の価格になります。

■ 料理家 杉山絵美さんによる「おせちアレンジ」イベントを開催！

左）肉割烹「常」の店主 ・常安孝明さん 右）料理家・杉山絵美さん

○ 御肉おせちのビーフシチューを使った、杉山さんによる「アッシ・パルマンティエ」

○ 三段おせちの黒豆煮を使った、杉山さんによる「黒豆と抹茶のティラミス」

○ 三段おせちの参の重を使った、杉山さんによる「盛り合わせ三種」

○ 御肉おせちのローストビーフを使った、常安さんによる「ローストビーフの押し寿司」

9月22日(月）「家庭画報オリジナルおせち」の新たな楽しみ方を提案するイベントを開催しました。料理家の杉山絵美さんと、肉割烹「常（とわ）」の店主、常安（つねやす）孝明さんによる、全９つのアイディアが披露されました。おせちの具材にひと手間加えたレシピや、見た目をより華やかにする盛り替え方を、デモンストレーションを通して紹介。「元旦にはお重でそのままいただき、翌日は少しアレンジしたお料理として食卓に出せば、家族やゲストも驚きます」と杉山さん。参加者からは「簡単で素敵なのでぜひやってみたい」との声が！ ぜひ、おせちの楽しみ方の参考にしてみてください。

■家庭画報ショッピングサロンとは

世界文化社の雑誌『家庭画報』から生まれた通販「家庭画報ショッピングサロン」。全国各地の旬の美味や、華やかな季節の装い、洗練されたインテリアなど、目利きバイヤー陣が厳選したアイテムをカタログとWEBサイトでお届けしています。お客様の声をもとに一から企画開発した「家庭画報オリジナル」や、家庭画報ショッピングサロンだけで販売している「家庭画報限定品」など、家庭画報ならではの商品も多数取り扱っています。家庭画報ショッピングサロン：https://shop.sekaibunka.com/

■雑誌『家庭画報』とは

毎月1日発売。1958年2月の創刊以来「夢と美を楽しむ」をテーマに、時を経ても⾊褪せない「本物」を追求し、日本の四季、伝統文化、食、おもてなしの心などを美しい写真とともにお届けしています。「家庭画報の旅」をはじめ、家庭画報ショッピングサロン(通販)、イベント事業等も展開しています。

家庭画報オフィシャルサイト：https://www.kateigaho.com/