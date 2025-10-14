不動産投資家のためのAI市場分析×シミュレーションの『大家DX』を正式リリース ～ 半日かかる市場分析と収支計算を3分で解決

株式会社StartupMarketing

株式会社StartupMarketing（本社：埼玉県さいたま市）は、不動産投資家向けAI市場分析・収益シミュレーションSaaS『大家DX（おおやディーエックス）』を2025年10月14日（火）に正式リリースしました。物件住所を入力するだけで、AIが類似物件の取引事例を自動収集・分析し、35年のキャッシュフローを瞬時に可視化します。無料プランでは月5回まで全機能を試すことができ、有料プラン（月額4,980円）ではAI市場分析: 月100回・収益シミュレーション: 回数無制限・公示地価検索: 月100回でご利用いただけます。

「大家DXのTOPページ」※無料会員でも月に5回使用する事が出来ます。

https://ooya.tech/

※本サービスは不動産投資の意思決定を補助するツールであり、投資成果を保証するものではありません。最終的な投資判断はお客様ご自身の責任において行ってください。

大家DXの3つの特徴

機能１.AI市場分析

物件住所を入力するだけで、AIが類似物件の取引事例を自動収集・分析。取引価格、延べ床面積、建築年、間取りなど詳細データを一覧化。地域の価格分布・中央値レンジを可視化し、投資判断の材料を3分で取得。

※国土交通省 不動産情報ライブラリのデータを使用

▼AI機械学習による市場分析（統計モデル）

▼延べ床と価格▼延べ床面積別価格分布▼成約件数推移

機能２.収益シミュレーション

35年のキャッシュフローをグラフと表で可視化。収入・経費・税金・返済・残債・自己資金回収率を年ごとに表示。各年度の重要指標を年次で可視化。投資判断を強力にサポート。IRR・CCR・DSCR・FCR・LTV・NOI等の主要指標を自動計算。A4サイズのPDFにも保存して印刷可能。

機能３. 公示地価検索

物件周辺の公示地価を検索・可視化。直近4年分のトレンドをグラフで確認。

エリアの資産価値推移を把握し、投資判断の精度を向上。

※国土交通省 不動産情報ライブラリのデータを使用

▼公示地価の推移

「大家DX」の開発背景

多くの不動産投資家が直面する3つの課題

1. 周辺状況の調査に時間がかかる

類似物件の取引事例を調べるために、不動産ポータルサイトで1件1件検索するのは非常に時間がかかります。周辺の価格相場が適正かどうかを判断する材料を集めるだけで半日以上かかることも少なくありません。

2. 収支シミュレーションが煩雑

良い物件を見つけても、Excelでのシミュレーションに半日を要します。さらに周辺調査や銀行提出書類の作成も必要で、複数物件を比較検討する時間的余裕がありません。

3. 立地の将来性が判断しにくい

公示地価の過去推移を調べるのが大変で、物件のあるエリアが上昇傾向か下落傾向か、将来性があるかを客観的データで判断できません。

▼料金プラン

無料プラン（月額 \0円）

・AI市場分析、収益シミュレーション、公示地価検索：月/合計5回

・無料で5回AI市場分析が試せます

ベーシックプラン（月額 \4,980円）

・AI市場分析：月/100回

・収益シミュレーション：回数/無制限（物件登録数50件）

・公示地価検索：月/100回

▼開発者・代表者の想い・背景

私もこれまで7軒の不動産を購入してきて、市場分析や収支計算に膨大な時間を費やしてきました。特に複数物件を比較検討する際、Excelでの管理やデータ収集に毎回半日以上かかることが大きなストレスでした。『大家DX』は、そんな投資家の悩みを解決するために開発したツールです。物件住所を入力するだけで、AIが自動的に周辺の取引事例を収集・分析し、35年のキャッシュフローを瞬時に可視化します。無料プランでも月5回まで全機能を試せるので、ぜひ多くの投資家の方に使っていただきたいです。

社名 ：株式会社StartupMarketing

設立 ：2020年9月29日

本社 ：〒330-9501 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地 大宮マルイ7階

業務内容：Webマーケティング・AIを活用したSaaS開発「大家DX」・不動産賃貸業

資本金 ：9,900,000円

【お客様からのお問い合わせ】

TEL：050-3590-7936

E-Mail：ooya.tech2025@gmail.com