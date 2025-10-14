『Job総研』がはたらく個人と社会を接続　社会人のリアルな声を集約　『Job総研+』サイトオープン

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを提供するパーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』(https://job-q.me/categories/job-souken)は、昨今のはたらく環境の変化を背景とし、はたらく個人のリアルな声を“プラス”することで、社会全体にも前向きな変化＝“プラス”をもたらすことを目指した新たなWebサイト『Job総研+（プラス）』(https://jobsoken.jp/)（以下、Job総研+）を開設したことをお知らせします。

【社会人のリアルを届ける必要性】

コロナ禍を機に価値観の変化が進み、社会の関心は「個人」へと強く向かうようになりました。しかし、「はたらく」に対して個人が抱く本音の多くは発信されておらず、またその機会も多いとは言えません。そこで、社会にまだ拾われていないはたらく人々の声――いわば“作られていないリアル”を広く社会に届ける必要性を感じた『Job総研』は、「明日の常識を、ココから。」のビジョンを継承するサイト、『Job総研+』を開設する運びとなりました。

■サイトURL：https://jobsoken.jp/

【Job総研＋が提供する“プラス”の価値】

『Job総研』では2021年以降、アンケート調査をはじめとした各種コンテンツを通じて社会情勢を読み解き、多角的な視点から、はたらく個人の意見や本音を収集・発信してきました。しかし、社会には暗黙の前提や古くから根強く残る価値観が存在し、その影響で個々人の本音が社会に届きにくい現状があると考えられます。また、現代社会では情報が過剰にあふれる一方、拾われる声の偏りが指摘されています。

こうした状況を踏まえ私たちは、埋もれている個人の声をより広く社会に届けていく必要があると考えました。本サイト『Job総研＋』の開設は、「明日の常識を、ココから。」というビジョンを体現する新たな取り組みであり、「個人の声を“プラス”することで、社会全体にも前向きな変化＝“プラス”をもたらす」ことを目指します。

Job総研+ のサイトビジュアル

■ 個人にとってのプラス

他者の声を知ることで、個人が今まで気づかなかった価値観に出会うきっかけを提供します。個人の声は誰かの気づきとなり、その蓄積が社会を”プラス”に動かす力になります。

■ 社会にとってのプラス

“作られていないリアル”を収集・発信することで、従来扱われにくかった課題や価値観を掘り下げ、社会との新たな接点を生み出します。『Job総研＋』は、個々人の実感や違和感をすくい上げ、社会と個人の接続点として機能することを目指します。

【Job総研の展望】

2024年10月にリニューアルをした『Job総研』は、これまで通り「明日の常識を、ココから。」をビジョンにキャリアやはたらくに関する調査を継続していきます。そして、「社会・企業・個人」3つの観点においても、調査で拾いきれない「はたらく現場のリアルな声」を収集し、これらは『Job総研+』より多くの方に届く形で発信してまいります。

