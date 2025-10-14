【毎月15名限定／無料】一泊二日のエステ経営研修『NINECAMP』開催

NINE JAPAN株式会社

株式会社NINE JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大園巧）は、自社美容機器「NR」を導入したサロンを対象に、

無料で参加できる一泊二日の経営研修『NINECAMP（ナインキャンプ）』 を2025年4月に開始しました。

6月からは毎月定期開催（各回15名限定）を決定し、全国各地からオーナー・スタッフが参加しています。

【NINECAMPとは】

エステ経営には「技術」だけでなく、「理念」「集客」「物販」「スタッフ教育」など幅広い知識が求められます。

『NINECAMP』は、そうした課題を解決するために企画された一泊二日の集中型経営研修プログラムです。

【特徴】

■ 社長直伝のセミナー

大園社長が「経営理念」や「集客の概念を覆す講義」を直接実施。

■ 一泊二日の濃密カリキュラム

1日目：経営理念・カウンセリング研修・物販講習＋アフターパーティー

2日目：集客戦略・技術研修・ディスカッション

■ 社員一同による総合指導

経営から現場技術まで網羅し、即実務に活かせる学びを提供。

■ 全国から集結、各回15名限定

少人数制で、参加者同士のネットワーク構築や深い学びが可能。

【成果と実績】

参加サロンからは以下の成果が報告されています。

・エステ契約率が80～100％に向上

・売上が3倍に成長

・物販売上増加

・「経営をあきらめかけていたサロンが再び軌道に乗った」など、

経営現場に直結する効果が現れています。

※成果には個人差があり、保証するものではありません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VXTQKiaxqT0 ]

【開催スケジュール】

2025年4月：第1回開催

2025年6月以降：毎月定期開催（各回15名限定）

2025年10月22日

【NR（エヌアール）について】

ナインが独自開発した美容機器「NR」は、HIFUでもEMSでもない新しいアプローチで結果を出すことに成功。

2022年「結果出し部門賞」受賞、2023年「製品開発賞」受賞。

わずか5分の施術で効果を体感でき、導入サロンでは**売上2倍以上の成長や顧客満足度99％**を達成しています。

施術者の負担も軽減され、働きやすさ改善にも寄与。導入後は「一生のお付き合い」を掲げ、フルサポートを実施しています。

【今後の展望】

『ナインキャンプ』は今後も継続的に開催し、導入サロンの経営支援を強化します。

さらにフランチャイズ展開も視野に入れ、全国のサロンが安定的に成長できる仕組みづくりを推進してまいります。

【代表コメント】

「ナインキャンプでは、これまで現場で積み上げてきた経営理念や集客戦略を、包み隠さずお伝えしています。

私たちはオーナー様やスタッフの皆さまと直接意見を交わし、ともに悩み、ともに挑戦し、ともに成長していきたいと考えています。

ナインキャンプは、ただ学ぶ場ではなく、“未来をつくる仲間”が集う場所です。

ここから新しい価値と成功のストーリーを創り出し、日本のエステ業界をさらに飛躍させていきたい。

私たちNINE JAPANは、その先頭に立ち、皆さまと共に挑戦を続けてまいります。」

（NINE JAPAN株式会社 代表取締役 大園 巧）

【会社概要】

会社名：NINE JAPAN株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷4丁目2-12 Edge南青山1F

設立：2016年11月1日

代表者：代表取締役 大園 巧

事業内容：美容機械販売／経営コンサルタント／スクール事業

電話番号：03-6452-4699

Webサイト：https://ninejapan.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

NINE JAPAN株式会社 広報担当

TEL：03-6452-4699

E-mail：ninejapan.kouhou@unlimited9.co.jp