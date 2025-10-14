TD SYNNEX、kaiboaudioと協業開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、イヤホンのプロフェッショナルブランドであるKaibo Audio Inc.（本社：米国テキサス州 以下「kaiboaudio」）との取引を開始し、2025年10月31日（金）より日本市場に向け、オーディオ関連製品を順次展開することをお知らせいたします。なお、kaiboaudioの国内総代理店として当社独占で国内展開いたします。

kaiboaudioは米国テキサス州オースティンで2020年に設立し、独自のOpen-Ear（オープンイヤー）技術を活用した革新的なオーディオ体験を提供しています。今回、それぞれのコンセプトに基づく３つの製品を2025年10月31日（金）より全国の販売店およびオンラインショップなどで発売いたします。

■ Kaibo Flow｜ライフスタイルモデル

・独自のノイズキャンセリング技術

・直感的タッチ操作

・調整可能ヘッドバンド





■ Kaibo Core｜スポーツモデル

・軽量設計で長時間装着が可能

・防水防塵IP67相当

・中低音の再現性が高い

■ Kaibo Corecomm｜ワーキングモデル

・Coreからマイク性能強化

・ノイズキャンセリングマイクでクリア通話

・テレワーク、外出先利用に便利

【製品に関するお問い合わせ先】

お問い合わせ先：CB_CP_CSNVTeam99@tdsynnex.com

https://jp.tdsynnex.com/inquiry

TD SYNNEX株式会社について

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数（OEM含む）2500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

