【最短10分で積算可能】間仕切り見積の新常識！Swishが即時見積可能な見積効率化ツールを正式リリース

株式会社Swish

オフィス構築・内装DXを推進する株式会社Swish（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：横澤 拓海）は、これまで5～7営業日を要していた間仕切り工事の概算見積取得を、わずか10分で可能にする「間仕切り見積効率化ツール」を2025年10月より正式リリースすることをお知らせいたします。

本サービスの詳細情報等をご希望される方向けに、無料デモの受付を本日より開始します。

◆業界が抱える4つの課題を解決

無料デモに申し込む ＞ :https://swish-inc.jp/trial/wall

オフィス空間提案の現場では、以下のような声が多く聞かれます。

- 内装パートナー業者からの見積回答が遅く、顧客へ即時に予算回答ができず、案件化が進まない- 内装パートナー業者への見積依頼のやり取りに時間と手間がかかるが面倒で、営業担当者の負荷が高い- 内装工事の知識不足により、社員が積極的に工事商材を提案できない提案スピードが遅くなる- 案件確度が低い段階でも、多大な積算工数が発生し、無駄な見積作業が発生

今回リリースした間仕切り見積効率化ツールでは、壁面工事の仕様を入力するだけで、即座に内装パートナー業者のデータベースや、Swishに事前登録した自社単価表から即座に概算見積を算出。

従来5～7営業日かかっていた見積業務を最短10分に短縮します。

◆「10分で見積」が可能な理由

本ツールでは、図面への仕様選択情報と、独自に構築したデータベースから必要な部材・工数・施工内容を判別し、すぐに仕入見積金額を表示することができます。

また、施工予定のラインを図面にトレースした仕様書もPDFでボタン一つで出力が可能となりますので、見積指示書や、施主へ提出する資料としても活用できます。

これまで人手と時間を要していた見積業務を大幅に効率化できるツールとなります。まずはスチールパーティションからのサービス展開になりますが、造作壁やクロス材なども今後は見積可能になります。

◆主な機能・特長

◆今後の展望

- 見積取得までの時間を5～7営業日 → 10分に短縮- 図面や仕様の入力だけで即時価格を提示- 現場担当者でも直感的に使えるサービス画面設計- 仕様書もPDFで簡単に出力可能無料デモに申し込む ＞ :https://swish-inc.jp/trial/wall

株式会社Swishは現在、オフィス家具及び間仕切りの見積・提案業務を効率化しています。

今後は床工事・造作家具・設備工事など内装全体に対応領域を拡大予定。また見積から発注、他案件管理などサプライチェーン全体のDXを実現する「空間づくり特化型オールインワンプラットフォーム」へと進化してまいります。

◆サービス概要

以下より、実際の動作を確認できるデモ動画をご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TZXDqjdY1-A ]

本サービスは現在、無料デモを受付中です。ご希望の企業様は以下よりお気軽にお申込みください。

■ Swishについて

無料デモに申し込む ＞ :https://swish-inc.jp/trial/wall

Swish（スウィッシュ）は、空間づくりにおけるメーカー横断のプラットフォームとして、空間提案の業務工数を80%削減するとともに、クオリティの高い空間提案をサポートするシステムです。

Swishにご興味ある方は、デモ画面や機能詳細について個別にご説明いたします。以下よりお問い合わせください。

Swishについて詳しく知る ＞ :https://swish-inc.jp/document

【株式会社Swish 会社概要】

社名 ：株式会社Swish / Swish,inc.

設立 ：2021年7月

所在地 ：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 901

代表者 ：代表取締役CEO 横澤拓海

会社HP ：https://swish-inc.jp

問合せ先 ：info@swish-inc.jp