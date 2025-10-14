Âè£´²ó¡Ö¤¤è¤È¤³ À¶¸¶¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½÷À³èÌö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü
ÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³Â¼ ¾º¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¡Ö¤¤è¤È¤³ À¶¸¶¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÎÀ¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ½÷À³èÌö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ»ö¶È¡Ë¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯½÷ÀÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤·¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤â»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹©ºîÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤ò¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ç²ó¤»¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö½Û´Ä¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬ºÆ¤Ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ»ö¶È¤Î³èÆ°¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FMÊüÁ÷¶É¡Ö¥ß¥ä¥é¥¸¡×¤Ë½Ð±é¤ò°ÍÍê¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¸ø³«¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Î¥³ー¥Êー¤Ë½Ð±é¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ê¢¨½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§À¶¸¶Ãæ±û¸ø±à¡ÊÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë
¥Öー¥¹¾ì½ê¡§À¶¸¶¹©¶ÈÃÄÃÏ½÷À³èÌö¿ä¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ö½÷À³èÌö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¥Öー¥¹
¢£±§ÅÔµÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¡Ö¥ß¥ä¥é¥¸¡×
±§ÅÔµÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¡Ö¥ß¥ä¥é¥¸¡×¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌû²÷¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê¤Þ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2017Ç¯3·î¤Ë³«¶É¡£¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¤äÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î±¿±Ä¤âÊ»¤»¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ä¥é¥¸HP¡§https://www.miyaradi.com/
¢£RIN～Recycle Innovation in the New Normal～
RIN¤Ï¡¢¤Ó¤óto¤Ó¤ó¹½ÁÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À½ÉÊÀß·×¤«¤é²ó¼ý¡¦ºÆÀ¸¡¦ºÆÍøÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£RIN¤Ï¡¢¤³¤Î¼èÁÈ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RINHP¡§https://rindesign.org/
¢£½Û´Ä¥¬¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Å²ß¤ä¥³¥¤¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯9·î2Æü¤è¤ê¤ª¤ª¤µ¤«ATC¥°¥êー¥ó¥¨¥³¥×¥é¥¶¤ÎÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¡¢¡Ö½Û´Ä¥¬¥Á¥ã Model-L¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾ïÀßÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¡§¡ÚREBORN CAP PROJECT¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³Ú¤·¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä¥¬¥Á¥ã Model-L¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾ïÀßÀßÃÖ(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/20240906_CMS0375-2.pdf)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥¢ー¥¹¥±¥¢¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
TEL : 06-4300-6300
E-mail¡§earthcare@yamamura.co.jp
¤Þ¤¿¤Ï Web ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://www.yamamura.co.jp/inquiry/¡Ë