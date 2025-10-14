～2025.10.17 なにかが始まる～ハロウィン×GOLDEN CONCEPT 限定イベント開催。

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発の高級Apple Watchケースブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデン コンセプト）」が、10月17日よりハロウィン限定イベントを開催いたします。

ハロウィンシーズンを通して、お客様に新たな驚きと特別な体験をお届けするため、ミステリーボックス企画を現在準備しております。

イベントの詳細は10月17日に公開予定です。どのような内容か、ぜひご注目ください。最新情報は公式Instagram（https://www.instagram.com/goldenconcept.jpn/）でも随時ご覧いただけます。

ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/

開催店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

営業時間 : 12:00 - 19:00

03-6427-4368



GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。