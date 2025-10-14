小僧寿しの人気企画！10月14日(火)～『超たっぷりフェア』を開催！期間限定とってもお得なフェアです♪
KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、10月14日(火)～17日(金)の平日期間限定で『超たっぷりフェア』を販売します。（※店舗により未実施の場合がございます）
「超たっぷりフェア」商品のご紹介
小僧寿しの大人気企画！！『超たっぷりフェア』はボリューム満点で好きなネタが盛りだくさん♪
日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて…どどーんと20貫！！お値段なんと！1200円！(税込1296円)！とってもお買い得な商品ラインナップです！！
販売日：10月14日(火)～17日(金)
《販売概要》 商品名 / 価格
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。
※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。
超たっぷり まぐろ
1200円（税込1296円）
不動の人気No.１ネタ！「まぐろ」がたっぷり！フェアのイチオシ商品です！
超たっぷり サーモン
1200円（税込1296円）
「サーモン」がたっぷり！程よい脂が最高です♪
超たっぷり ねぎまぐろ
1200円（税込1296円）
「ねぎまぐろ」がたっぷり！迷ったらこれ♪おすすめですよ！
超たっぷり えび
1200円（税込1296円）
「えび」がたっぷり！お子様にも大人気の商品です♪
超たっぷり えんがわ
1200円（税込1296円）
「えんがわ」がたっぷり！コリコリ食感がクセになります♪
超たっぷり 海鮮サラダ
1200円（税込1296円）
「海鮮サラダ」がたっぷり！みんなでシェアしてもGOOD◎♪
超たっぷり たこ
1200円（税込1296円）
「たこ」がたっぷり！噛むほどに、旨みが口に広がります♪
超たっぷり 穴子
1200円（税込1296円）
「穴子」がたっぷり！甘めのタレが食欲をそそります♪
超たっぷり いか
1200円（税込1296円）
「いか」がたっぷり！やわらかく、ほんのりとした上品な甘みがおいしい♪
まぐろ！サーモン！ねぎまぐろ！えび！えんがわ！海鮮サラダ！たこ！穴子！いか！全9種！お好きなネタ(1種)がたっぷり10貫入って圧巻のボリューム♪プラス人気の定番ネタも入ったお得な20貫盛です。お好きなネタが入ったセットをお選びください！！
フェア詳細に関するURL：https://x.gd/6eT6cN(https://x.gd/6eT6cN)
【会社概要】
株式会社小僧寿し
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ
代表取締役社長 森下 將典
https://kozosushi.co.jp/