小僧寿しの人気企画！10月14日(火)～『超たっぷりフェア』を開催！期間限定とってもお得なフェアです♪

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、10月14日(火)～17日(金)の平日期間限定で『超たっぷりフェア』を販売します。（※店舗により未実施の場合がございます）

「超たっぷりフェア」商品のご紹介

小僧寿しの大人気企画！！『超たっぷりフェア』はボリューム満点で好きなネタが盛りだくさん♪

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて…どどーんと20貫！！お値段なんと！1200円！(税込1296円)！とってもお買い得な商品ラインナップです！！

販売日：10月14日(火)～17日(金)

《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

超たっぷり まぐろ超たっぷり まぐろ

1200円（税込1296円）



不動の人気No.１ネタ！「まぐろ」がたっぷり！フェアのイチオシ商品です！

超たっぷり サーモン超たっぷり サーモン

1200円（税込1296円）



「サーモン」がたっぷり！程よい脂が最高です♪

超たっぷり ねぎまぐろ超たっぷり ねぎまぐろ

1200円（税込1296円）



「ねぎまぐろ」がたっぷり！迷ったらこれ♪おすすめですよ！

超たっぷり えび超たっぷり えび

1200円（税込1296円）



「えび」がたっぷり！お子様にも大人気の商品です♪

超たっぷり えんがわ超たっぷり えんがわ

1200円（税込1296円）



「えんがわ」がたっぷり！コリコリ食感がクセになります♪

超たっぷり 海鮮サラダ超たっぷり 海鮮サラダ

1200円（税込1296円）



「海鮮サラダ」がたっぷり！みんなでシェアしてもGOOD◎♪

超たっぷり たこ超たっぷり たこ

1200円（税込1296円）



「たこ」がたっぷり！噛むほどに、旨みが口に広がります♪

超たっぷり 穴子超たっぷり 穴子

1200円（税込1296円）



「穴子」がたっぷり！甘めのタレが食欲をそそります♪

超たっぷり いか超たっぷり いか

1200円（税込1296円）



「いか」がたっぷり！やわらかく、ほんのりとした上品な甘みがおいしい♪

まぐろ！サーモン！ねぎまぐろ！えび！えんがわ！海鮮サラダ！たこ！穴子！いか！全9種！お好きなネタ(1種)がたっぷり10貫入って圧巻のボリューム♪プラス人気の定番ネタも入ったお得な20貫盛です。お好きなネタが入ったセットをお選びください！！

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/6eT6cN(https://x.gd/6eT6cN)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/