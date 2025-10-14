成長の“いま”を永遠に。七五三本シーズン、10月だけの特別プライスでご案内。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/753/campaign/

写真工房ぱれっとは、お子様の成長を祝う大切な記念日である七五三を最高の形で残すため、「秋の七五三キャンペーン」を本格的に開始いたしました。

今月の七五三シーズンは、パパママ着物七五三ロケーションのお得な情報や、七五三限定の特別なアクセサリーラインナップを導入し、お客様に「より可愛らしく」「より快適に」七五三撮影を楽しんでいただける環境をご提供します。

■「秋の七五三キャンペーン」注目トピックス

・ママ着物レンタルでパパ着物無料！

ママ着物レンタル\33,000（税込\36,300）で

パパ着物レンタル\22,000（税込\24,200）が無料！！

・福袋プランがさらに、さらにお得に！通常\55,000 → \53,000(税込\58,300)に！

さらに！！オンライン相談または電話カウンセリングにて10%OFF！\47,700(税込\52,470)に！

大切なご記念をお得なプランで撮影できる！



・オンライン相談または電話カウンセリングで最大10%OFF！

さらに！福袋プラン以上のご契約で、最大トリプルプレゼント！

【10%OFF + \9.350相当 PASTA + 卓上カレンダー(非売品)】

■ キャンペーン概要

対象店舗写真工房ぱれっと全店、およびPalette+plus店舗詳細・ご予約料金プラン、期間、特典の詳細につきましては、公式キャンペーンページにてご確認ください。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/kids/753/campaign/

この機会に、写真工房ぱれっとで一生に一度の七五三を特別な思い出として残しませんか。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

Palette+plus 札幌西店

住所：北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌西岡店

住所：北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219

TEL：011-807-4343

写真工房ぱれっと 札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F

TEL：011-522-6733

函館エリア：写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

旭川エリア：写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

帯広エリア：写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008



三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、キッズフォト、ウエディングフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp