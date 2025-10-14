建設ドローン市場、2023年の50.5億ドルから2032年には155.1億ドルへ成長見込み - 年平均成長率13.32％
建設ドローン市場は、調査・進捗モニタリング・点検といったプロジェクトの各段階でその活用幅を広げ、成熟期へと向かいつつあります。LiDAR やサーマルイメージング技術は、地形測量や構造解析における不確実性を低減し、正確なデータ取得を支援します。加えて、5G ネットワークの普及により、リアルタイムでのデータ共有や遠隔操作の効率性が大幅に向上し、遠隔地間の連携も容易になります。AI や機械学習の導入により、自動化は高度化し、ドローンがパターンを認識して異常を検出し、プロセスを最適化する能力を持ち始めています。
実際、米国の建設業界調査では、土木系の請負業者のうち 45 ％が既にドローンをワークフローに完全統合しており、大企業ではその割合が 67 ％に達しています。また、米国内の商業用ドローン登録件数は 170 万件を超え、こうした流れを後押ししています。建設ドローンの導入により、計測精度が 61 ％向上し、データ取得に要する時間は 53 ％削減されたとの報告もあり、プロジェクト全体の効率改善につながっています。
このような背景を受け、建設ドローン市場は、2023年の約 50.5 億ドルから 2032年には 155.1 億ドルへと成長し、2024～2032年の年平均成長率（CAGR）は 13.32 ％に達すると予測されています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/6776
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331640&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
タイプ別セグメント
ローター型（ロータリーウィング）： 2023年には市場全体の 62.7 ％を占めました。四旋翼やマルチローター型は、安定性、ホバリング能力、小回り性能が高く、狭小地や複雑地形での調査・点検用途に適しています。そのため、住宅、商業、産業系建設現場で幅広く採用されています。
固定翼型： 2024～2032年の予測期間中、最も高い成長率（CAGR）を示す見込みです。なぜなら、広域カバー、高速飛行、長時間滞空性能を持つ固定翼型は、インフラ監視や環境調査、大規模プロジェクトでの地形解析で有利だからです。バッテリー技術の進歩がさらなる市場拡大を促します。
用途別セグメント
測量（Surveying）： 2023年時点でのシェアは 36.7 ％と最大。地形測定、体積算出、トップマップ生成などにドローンが使われ、人的負荷を下げながら高精度データを提供できる点が強みです。
安全（Safety）： 2024～2032年では最も高い成長が見込まれています。建設現場でのリアルタイム監視により、潜在的な危険を早期検出して事故を防ぐ用途が重要視されており、安全基準強化や事故減少のニーズが追い風となります。
エンドユース別セグメント
住宅（Residential）： 2023年には市場全体の 38.5 ％を占め、土地調査、現場点検、空中画像取得などにドローンの利用が広がっています。精度向上とコスト削減の両立が強みです。
産業（Industrial）： 2024～2032年では最も高い成長率を示すと予想されます。産業プラントやインフラ工事、大型施設建設において、広域モニタリング、資材物流監視、構造点検用途でのドローン活用が急増すると見られます。
建設ドローン市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/construction-drone-market-6776
地域別分析
北米
実際、米国の建設業界調査では、土木系の請負業者のうち 45 ％が既にドローンをワークフローに完全統合しており、大企業ではその割合が 67 ％に達しています。また、米国内の商業用ドローン登録件数は 170 万件を超え、こうした流れを後押ししています。建設ドローンの導入により、計測精度が 61 ％向上し、データ取得に要する時間は 53 ％削減されたとの報告もあり、プロジェクト全体の効率改善につながっています。
このような背景を受け、建設ドローン市場は、2023年の約 50.5 億ドルから 2032年には 155.1 億ドルへと成長し、2024～2032年の年平均成長率（CAGR）は 13.32 ％に達すると予測されています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/6776
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331640&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
タイプ別セグメント
ローター型（ロータリーウィング）： 2023年には市場全体の 62.7 ％を占めました。四旋翼やマルチローター型は、安定性、ホバリング能力、小回り性能が高く、狭小地や複雑地形での調査・点検用途に適しています。そのため、住宅、商業、産業系建設現場で幅広く採用されています。
固定翼型： 2024～2032年の予測期間中、最も高い成長率（CAGR）を示す見込みです。なぜなら、広域カバー、高速飛行、長時間滞空性能を持つ固定翼型は、インフラ監視や環境調査、大規模プロジェクトでの地形解析で有利だからです。バッテリー技術の進歩がさらなる市場拡大を促します。
用途別セグメント
測量（Surveying）： 2023年時点でのシェアは 36.7 ％と最大。地形測定、体積算出、トップマップ生成などにドローンが使われ、人的負荷を下げながら高精度データを提供できる点が強みです。
安全（Safety）： 2024～2032年では最も高い成長が見込まれています。建設現場でのリアルタイム監視により、潜在的な危険を早期検出して事故を防ぐ用途が重要視されており、安全基準強化や事故減少のニーズが追い風となります。
エンドユース別セグメント
住宅（Residential）： 2023年には市場全体の 38.5 ％を占め、土地調査、現場点検、空中画像取得などにドローンの利用が広がっています。精度向上とコスト削減の両立が強みです。
産業（Industrial）： 2024～2032年では最も高い成長率を示すと予想されます。産業プラントやインフラ工事、大型施設建設において、広域モニタリング、資材物流監視、構造点検用途でのドローン活用が急増すると見られます。
建設ドローン市場についてもっと読む: https://www.snsinsider.com/reports/construction-drone-market-6776
地域別分析
北米