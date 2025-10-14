経腸栄養デバイス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月07に「経腸栄養デバイス市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。経腸栄養デバイスに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
経腸栄養デバイス市場の概要
経腸栄養デバイス市場に関する当社の調査レポートによると、経腸栄養デバイス市場規模は 2035 年に約 788 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 経腸栄養デバイス市場規模は約 225 億米ドルとなっています。経腸栄養デバイスに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 12.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、経腸栄養デバイスの市場シェア拡大は、人口動態と臨床的栄養負担の増大によるものです。例えば、人口の高齢化は、入院患者の栄養失調率の上昇とともに、在宅経腸栄養の普及率の上昇を促すと予想されています。
さらに、多くの環境では、疾患関連の栄養失調が入院患者数の増加に影響を与えており、HENの普及率も高まっています。さらに、臨床的及び人口動態的な負担は、経腸栄養デバイスの対象人口を創出する準備が整っています。
経腸栄養デバイスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/enteral-feeding-devices-market/88944
経腸栄養デバイスに関する市場調査では、病院と在宅の継続性を確保するための経腸ポンプメーカーの間で大きな傾向が広がり、消耗品による継続的な収益機会が創出されることから、市場シェアが拡大することが明らかになりました。この傾向は、消耗品及びサービスモデルの拡大が、病院及び在宅ケア環境における経腸栄養デバイスへの堅調な需要を生み出すことで、市場の関係者にとって好ましい兆候となることを示しています。
しかし、患者の不快感や社会的偏見が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。長期にわたる経管栄養は、不快感、社会的孤立、心理的ストレスにつながるため、患者の生活の質に悪影響を与える可能性があります。在宅ケア環境において、介護者が日常的な管理を担う場合、疲労や抵抗が生じる可能性が高くなります。こうした精神的・身体的負担は、治療継続の阻害、治療開始・実施への抵抗、経腸栄養サポートの受容度の低下につながる可能性があります。
経腸栄養デバイス市場セグメンテーションの傾向分析
経腸栄養デバイス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、経腸栄養デバイスの市場調査は、製品タイプ別、年齢層別、アプリケーション別、最終用途別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
経腸栄養デバイス市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-88944
流通チャネル別に基づいて、経腸栄養デバイス市場はオフライン、オンラインに分割されています。このうち、オフラインセグメントは予測期間中に成長が見込まれています。オフラインチャネルは、強固な病院調達ネットワーク、販売代理店との提携、医療用品販売店によって牽引されており、経腸栄養デバイスの重要な流通チャネルとなっています。オフラインチャネルは、製品の即時入手、適切なコンサルティング、そして管理された医療環境への信頼を保証します。臨床現場においても、医療栄養の緊急性と遠隔ショッピングへのニーズにより、オフラインでの売上は成長を続けるeコマースを上回っています。
