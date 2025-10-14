リーブ21が大阪・関西万博「TEAM EXPOパビリオン」にて SDGs活動「ヘチマプロジェクト」への参加呼びかけ
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、
2025年9月26日（金）、大阪・関西万博（大阪市）内の
「TEAM EXPO パビリオン」にて、
リーブ21がこれまで展開してきたSDGs活動
「ヘチマプロジェクト」への参加者を募るため、
登壇発表を行いました。
（当日の一般入場者数：21万1000人）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331620&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331620&id=bodyimage2】
大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現や
SDGsの達成に貢献するために、多様な参加者が主体となって未来に向けて
共創しながら行う具体的な活動「共創チャレンジ」に関して、
リーブ21が推し進めてきたSDGs活動「ヘチマプロジェクト」に
取り組む各地の仲間たちと共に連合チームを結成しています。
今回は大阪・関西万博会場から更なる参加者、特にSDGsに
興味・関心のある企業・団体様に向けての呼び掛けを図ったものです。
リーブ21では、この「ヘチマプロジェクト」を持続可能な活動とするため、
１人でも多くの方々と共に取り組みを進めていくことこそが、
SDGs達成への大きな一歩になると考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331620&id=bodyimage3】
【ヘチマプロジェクト】海の豊かさを守るため、
マイクロプラスチックごみを排出させない、日々の
小さなことから少しずつ取り組んでみませんか？
ご連絡をお待ちしています。※連絡先（SDGs-GX部）sdgs@reve21.co.jp
※参考 https://hyogo-sdgs.com/cms/wp-content/uploads/hetimaPgaiyou.pdf
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21 代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
