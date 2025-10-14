【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.233】 10月20日（月）「ファッションアパレル業界の最新動向～アパレル編、インナーウェア編～」ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.233「ファッションアパレル業界の最新動向～アパレル編、インナーウェア編～」を10月20日にオンラインライブ配信いたします。
本セミナーでは、ファッションアパレル業界の最新動向、アパレル市場全体のチャネル別・カテゴリ別動向や、インナーウェア市場、レッグウェア市場、リカバリーウェア市場の近年の動きについて、当社コンシューマー・マーケティングユニット 上級研究員 加藤 学、研究員 木村 壮太がご説明させていただきます。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「ファッションアパレル業界の最新動向～アパレル編、インナーウェア編～」
アパレル編
1．アパレル市場の全体動向と将来予測
2．アパレル市場内のチャネル別・カテゴリ別動向及びトレンド
インナーウェア編
3．インナーウェア市場、レッグウェア市場の全体動向と将来予測
4．リカバリーウェア市場の近年の動きと今後について
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット
ファッション&リテールグループ
上級研究員 加藤 学
研究員 木村 壮太
【開催要綱】
◆開催日時：2025年10月20日（月）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年10月17日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1020_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331341&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
本セミナーでは、ファッションアパレル業界の最新動向、アパレル市場全体のチャネル別・カテゴリ別動向や、インナーウェア市場、レッグウェア市場、リカバリーウェア市場の近年の動きについて、当社コンシューマー・マーケティングユニット 上級研究員 加藤 学、研究員 木村 壮太がご説明させていただきます。ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「ファッションアパレル業界の最新動向～アパレル編、インナーウェア編～」
アパレル編
1．アパレル市場の全体動向と将来予測
2．アパレル市場内のチャネル別・カテゴリ別動向及びトレンド
インナーウェア編
3．インナーウェア市場、レッグウェア市場の全体動向と将来予測
4．リカバリーウェア市場の近年の動きと今後について
15:20～15:30 質疑応答
講師：
株式会社矢野経済研究所
コンシューマー・マーケティングユニット
ファッション&リテールグループ
上級研究員 加藤 学
研究員 木村 壮太
【開催要綱】
◆開催日時：2025年10月20日（月）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年10月17日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/1020_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331341&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ