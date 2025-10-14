TPCマーケティングリサーチ株式会社、『天王寺動物園』法人ファンクラブに加入
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長:松本竜馬）は、2025年10月1日より、社会貢献の取り組みの一環として、「天王寺動物園」の法人ファンクラブに加入いたしました。
＜支援開始の背景＞
日本の動物園は、人件費や飼料費などの高騰による財政難、施設の老朽化、
さらに、四季が明確で気温差が大きいため飼育環境維持が難しいなど、さまざまな課題を抱えています。
そんな中、天王寺動物園は今年110周年を迎えた、長い歴史を持つ動物園です。
「気軽に生き物について知ることができる、命の大切さを学ぶことができる場」として、
今後もその活動が長く続いてほしいという思いから、支援させていただくこととなりました。
＜主な取り組み内容＞
法人ファンクラブに加入し、動物園の環境保全やイベント活動などを支援。
また、法人ファンクラブ加入特典として、天王寺動物園の特別優待券をいただきました。
今後はこの優待券を活用し、社員も参加できる社内イベントを通じて、継続的な支援活動を実施してまいります。
TPCマーケティングリサーチでは、
これからも、一人ひとりができることを探しながら支援を行っていきたいと思います。
＜天王寺動物園＞
https://www.tennojizoo.jp/info/support/supporter/
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
