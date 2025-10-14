読む教科書から「見る」教科書へ！ 『一級建築士 学科試験 独習合格テキスト 学科IV（構造）』刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年10月21日、新刊『一級建築士 学科試験 独習合格テキスト 学科IV（構造）』を発刊します。

独習で合格するために十分な内容を完全網羅。さらに、時間を短縮して学習できるように、文章をできるだけ短文化し、図表をふんだんに使って、「読む教科書」から「見る教科書」へと進化させました。

＜発行主旨・内容紹介＞

ご好評いただいている当社既刊『一級建築士 製図試験 独習合格テキスト』の姉妹本で、独学で合格できる学科試験の対策テキストです。膨大な試験範囲に対して極限までムダを省き、短いセンテンスと図のみで構成して、暗記事項が目に飛び込むよう工夫。受験生の「こんな本が欲しかった」を形にしました。

一級建築士の学科試験は5分野で構成されていますが、本書は「学科IV（構造）」を扱っています。「学科I(計画)」「学科II(環境・設備)」も出版されていますので、ぜひ合わせてご利用ください。なお、「学科III（法規）」「学科Ｖ（施工）」は、2026年以降に出版予定です。

＜目次＞

第1章 静定構造物

第2章 応力度

第3章 部材の変形

第4章 不静定構造物

第5章 座屈

第6章 振動

第7章 架構の塑性解析

第8章 構造計画の基礎

第9章 架構計画

第10章 鉄骨構造

第11章 鉄筋コンクリート構造

第12章 壁式鉄筋コンクリート造・組積造等

第13章 鉄骨鉄筋コンクリート構造

第14章 木質構造

第15章 基礎構造

第16章 免震・耐震・制振構造等

■書籍概要

書名：『一級建築士 学科試験 独習合格テキスト 学科IV（構造）』

著者：雲母未来

定価：4,620円（税込）

発売日：2025年10月21日

ISBN：978-4-7980-7564-8

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075647(https://www.amazon.co.jp/dp/4798075647)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18241572/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18241572/)

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます