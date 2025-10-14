【21LIVE】東京駅ポスター出演をかけたランキングイベント『駅広告に載ろう！年末年始Special～東京駅編～』が10月21日（火）開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月21日（火）より『駅広告に載ろう！年末年始Special～東京駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331300&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたのポスターが東京駅に登場！？／
ボーダー達成＆入賞で駅広告ポスター出演のチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月21日（火）より『駅広告に載ろう！年末年始Special～東京駅編～』を開催します。
今回の舞台は、日本屈指のターミナル「東京駅」。
観光・ビジネス・通勤で多くの人が行き交う駅構内に、あなたの姿がポスターとして掲出されます。
総合ランキングで21位以内にランクインし、ボーダーを突破したライバーには「東京駅ポスターモデル掲載権」を進呈！
さらに条件を満たした方には、特別称号バッジやプロフィールを飾る限定背景「モデルver.」もプレゼントします。
東京の中心で、多くの人々の目に触れる大きなチャンス。
年末年始を彩る駅ポスター出演を目指して、ランキングに挑戦しましょう！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331300&id=bodyimage2】
＼プライズの詳細はこちら／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Roud1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：10月27日（月）～11月23日（日）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：10月27日（月）～11月23日（日）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：10月27日（月）～11月2日（日）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：10月27日（月）～11月2日（日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331300&id=bodyimage3】
＼＼リスナーランキング同時開催／／
リスナーランキング1位入賞者に、縮小版ポスター「B3サイズのポスター」をプレゼント！
さらに、1～5位入賞でライバーとお揃いの限定バッジを贈呈します。
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
10月21日（火）～10月29日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1・総合ランキングへの参加は、参加はエントリー制です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331300&id=bodyimage1】
