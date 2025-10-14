【21LIVE】10月15日（水）より『ビール星人を集めよう！』開催！TOP3入賞で限定オリオンビールギフトをプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月15日（水）から10月17日（金）の3日間限定イベント『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼スポーツの秋は体を動かして最高の一杯で乾杯！／
ビール星人を集めてオリオンビールを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月15日（水）より『ビール星人を集めよう！』を開催します。
21LIVEでおなじみの「オキコレ」シリーズから登場する『ビール星人』を、300ガチャ・200ガチャで集めて豪華プライズをゲットしましょう。
ランキングTOP3に入賞したライバーには、
【限定オリオンビールセット】または【新シリーズオリオンビールギフトセット】をプレゼント！
また、ビール星人の獲得数の応じて、ビール星人の缶バッジやビール共通券も獲得できます。
ライブ配信を盛り上げて、ここでしか手に入らない特別なプライズを手に入れましょう！
＞＞ライバープライズ
▽ランキング1～3位
└（1）～（5）までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
（1）ギフトセット：【NEW】沖縄素材を味わうビール＆チューハイセット 10種15缶セット
（2）ギフトセット：【限定】映えるカラフルビールテイスト 3種12缶セット
（3）ギフトセット：沖縄クラフト5種10缶 飲み比べギフト（75BEER島色ペールエール入）
（4）ギフトセット：オリオンビール4缶＆あぐーソーセージギフト（島風ピルスナー・島空ホワイトエール入）
（5）ギフトセット：ザ・ドラフト＆WATTA詰合せギフトセット
▽ビール星人30個集めた方全員
└クリスマス限定 ビール星人の缶バッジ
▽ビール星人15個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
＞＞リスナープライズ
▽ビール星人100個以上獲得＆1～3位
└クリスマスver. ビール星人ゴールドバッジ
▽ビール星人100個以上獲得＆4～7位
└クリスマスver. ビール星人シルバーバッジ
▽ビール星人50個以上獲得
└クリスマスver. ビール星人ブロンズバッジ
＼イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加！／
200ガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、てんびん座ギフト（20G・50G）、10月の誕生石トルマリンギフト（50G）を手に入れましょう。
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
10月15日（水）～10月17日（金）
