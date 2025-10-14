文学座と演劇集団キャラメルボックスが初のコラボレーション！名作『賢治島探検記』を新たな演出で上演！

文学座 と 演劇集団キャラメルボックスが初のコラボレーション！ 名作『賢治島探検記』を新たな演出で上演！

文学座✖️キャラメルボックス 『賢治島探検記2026』

原作：宮沢賢治 構成：成井豊（演劇集団キャラメルボックス） 演出：西本由香（文学座）

２０２６年 １/７(水) - １８(日) 新国立劇場 小劇場 公式サイト https://www.kenji2026.com/

「劇場がなくとも、美術や照明がなくとも、いつでもどこでも上演可能な芝居を」というコンセプトの下、演劇集団キャラメルボックス・成井豊が描いた『賢治島探検記』。

宮沢賢治の珠玉の童話の数々を原案とした本作は2002年の初演以来、再演、再再演と進化を遂げながら上演されてきました。

そして宮沢賢治生誕130年となる2026年。

日本の演劇シーンを牽引する文学座から新進気鋭の演出家・西本由香を迎え、この名作を『賢治島探検記2026』として新たな演出で上演します。

「文学座」と「演劇集団キャラメルボックス」。俳優は両劇団から６人ずつ、計12人が出演します。

二つの劇団が培ってきた伝統と革新、確かな技術と情熱が融合することで、『賢治島探検記』はますます深みと広がりを見せ、さらなる感動をお届けすることとなるでしょう。

2026年1月上演、『賢治島探検記2026』。

演劇史に新たな1ページを刻むであろうこの作品に、どうぞご期待ください。

2006年文学座附属演劇研究所入所（46期）。2012年座員に昇格。

2018年12月『ジョー・エッグ』で文学座アトリエ初演出。

2019年1月より1年間、文化庁新進芸術家海外研修制度により渡独、マキシムゴーリキー劇場及びシャウビューネにて研修。

近年の主な演出作品は、2022年『病気』（名取事務所／吉祥寺シアター）、

2024年『アンドーラ』（文学座アトリエの会）『ミネムラさん』（劇壇ガルバ／シアタートップス）、2025年『リセット』（文学座アトリエの会）『肝っ玉おっ母とその子供たち』（文学座アトリエ本公演）など。

あらすじ：

街の片隅の小さな空き地にやってきた、ある大学のゼミの一行。

「賢治島はここにあります」と教授が口を開く。

それを証明するため、教授と学生たちは宮沢賢治の童話の数々を芝居として上演することに――

【公演概要】

公演名称 文学座×キャラメルボックス『賢治島探検記 2026』

原作 宮澤賢治

構成 成井豊（演劇集団キャラメルボックス）

演出 西本由香（文学座）

出演 栗田桃子 石橋徹郎 萩原亮介 宝意紗友莉 渡邊真砂珠 山下瑛司（以上 文学座）

畑中智行 筒井俊作 多田直人 原田樹里 木村玲衣 石森美咲

（以上 演劇集団キャラメルボックス）

主催・企画・製作 TBS

公式サイト https://www.kenji2026.com/

公式X @kenjitou_2026 （https://x.com/kenjitou_2026）

ハッシュタグ #賢治島2026

公演日程 2026年1月7日(水)～18日(日)

会場 新国立劇場 小劇場

公演スケジュール[全14公演]

★＝アフタートークあり（登壇者は決定次第、発表します）

チケット発売日 10月25日(土) am10:00～

料金 S席：8,000円 A席：6,000円 車椅子席：8,000円 （全席指定・税込・未就学児入場不可）

※車椅子席はチケットぴあのみのお取り扱い

※A席はバルコニー席

プレイガイド

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/kenji2026/ [Pコード：537-278]

TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/kenji2026/

ローソンチケットhttps://l-tike.com/kenji2026/ [Lコード：33822]

イープラス https://eplus.jp/kenji2026/

お問合せ（チケットぴあ）： https://w.pia.jp/a/d-contact/