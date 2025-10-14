文学座と演劇集団キャラメルボックスが初のコラボレーション！名作『賢治島探検記』を新たな演出で上演！

文学座 と 演劇集団キャラメルボックスが初のコラボレーション！ 名作『賢治島探検記』を新たな演出で上演！

 

文学座✖️キャラメルボックス 『賢治島探検記2026

 

原作：宮沢賢治 構成：成井豊（演劇集団キャラメルボックス）　演出：西本由香（文学座）
「劇場がなくとも、美術や照明がなくとも、いつでもどこでも上演可能な芝居を」というコンセプトの下、演劇集団キャラメルボックス・成井豊が描いた『賢治島探検記』。

そして宮沢賢治生誕130年となる2026年。

日本の演劇シーンを牽引する文学座から新進気鋭の演出家・西本由香を迎え、この名作を『賢治島探検記2026』として新たな演出で上演します。

 

「文学座」と「演劇集団キャラメルボックス」。俳優は両劇団から６人ずつ、計12人が出演します。

2026年1月上演、『賢治島探検記2026』。

構成：成井豊（演劇集団キャラメルボックス）



 

演出：西本由香（文学座）

 

2006年文学座附属演劇研究所入所（46期）。2012年座員に昇格。

2018年12月『ジョー・エッグ』で文学座アトリエ初演出。

2019年1月より1年間、文化庁新進芸術家海外研修制度により渡独、マキシムゴーリキー劇場及びシャウビューネにて研修。

近年の主な演出作品は、2022年『病気』（名取事務所／吉祥寺シアター）、

出演：

栗田桃子　石橋徹郎　萩原亮介　 　  　　　　　　　　  

宝意紗友莉　渡邊真砂珠　山下瑛司　 

【文学座】　            

 

畑中智行　筒井俊作　多田直人

原田樹里　木村玲衣　石森美咲

あらすじ：

街の片隅の小さな空き地にやってきた、ある大学のゼミの一行。

「賢治島はここにあります」と教授が口を開く。

公演日程　2026年1月7日(水)～18日(日)

会場　新国立劇場 小劇場

 

公演スケジュール[全14公演]

★＝アフタートークあり（登壇者は決定次第、発表します）

 

チケット発売日　10月25日(土) am10:00～

料金　S席：8,000円　A席：6,000円　車椅子席：8,000円　（全席指定・税込・未就学児入場不可）

※車椅子席はチケットぴあのみのお取り扱い

プレイガイド

チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/kenji2026/　[Pコード：537-278]

TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/kenji2026/

ローソンチケットhttps://l-tike.com/kenji2026/　[Lコード：33822]

