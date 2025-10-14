【21LIVE】10/18（土）スタート！『配信ポイントが人気の証』シルバーランク以上ライバー限定イベント！TOP3入賞で豪華プライズをGETしよう☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月18日（土）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼配信ポイントがカギ！／
ランキング上位で豪華プライズゲットのチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月18日（土）から10月24日（金）まで、シルバーランク以上のライバーを対象に『配信ポイントが人気の証』イベントを開催します。
期間中、配信ポイントが人気度の目安となり、ボーダー達成者には特別な称号バッジを贈呈します。
さらに、ランキングTOP3入賞のライバーには21LIVE限定オリジナルグッズもプレゼント！
称号バッジはあなたの人気度と努力の証。
リスナーとの交流を楽しみながら、自然に注目度を高められるチャンスです！
☆☆☆ポイントUPのコツ☆☆☆
配信ポイントは、リスナー数やコメント、ハート、ギフトの数に応じて加算されます。
また、同時視聴者数や視聴時間でも配信ポイントが上がります。
さらに、顔出し配信なら配信ポイントが20％UPするボーナス特典も！（マスク着用OK！）
＼注目のプライズ／
▼21LIVEオリジナルグッズ
◇ランキング1位
・21オリジナル 迷彩シーサーのクッション
・21オリジナル カードフォルダー
◇ランキング2～3位
・21オリジナル カードフォルダー
▼人気ライバーの称号バッジ
◇50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
◇20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
◇10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
10月18日（土）～10月24日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
※口元のマスク着用でも『顔出し配信』の対象になります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
