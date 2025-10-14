J-Adviser資格取得と『プロマーケット活用推進協会』設立。TPM上場支援で全国の中堅中小企業の成長を後押し

概要

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮崎良一、東証グロース：証券コード9225）は、2025年9月1日に東京証券取引所 TOKYO PRO Market（以下「TPM」）の「J-Adviser」資格を取得いたしました。また、2025年9月11日、TPM市場の活性化を目指す「プロマーケット活用推進協会」を設立し、全国の中堅・中小企業のTPM上場を支援する新サービスを開始したことをお知らせいたします。

背景

日本には高い技術力やサービス品質を有する中堅中小企業が多く存在しますが、人材確保や取引拡大、資金調達などに悩み、成長に苦慮する企業も少なくありません。

近年、こうした企業にとっての新たな成長の選択肢として、機動性と柔軟性に富んだTPMが注目されており、上場企業数は年々増加しています。しかし、上場準備には専門的な知見やリソースが必要となるため、多くの企業にとって依然としてハードルが高いのが現状です。

J-Adviser資格取得とTPM上場コンサルティングによる課題解決

この度の「J-Adviser」資格取得と「プロマーケット活用推進協会」設立は、こうした社会情勢と企業の課題を解決し、より多くの企業の成長を加速させることを目的としています。

1.J-AdviserとしてTPMへの上場準備業務・上場後の開示業務をサポート

J-Adviserとして、TPMへの上場を目指す企業の上場適格性の調査・確認を実施すると共に、上場後の適時開示や上場維持要件に関する助言・指導までを一貫してサポートいたします。

詳細を見る :https://bridge-group.co.jp/news/8527/

2. 「プロマーケット活用推進協会」設立による各種情報発信

新たに「プロマーケット活用推進協会」を設立し、TPMに関するセミナーや情報発信、上場を目指す企業間のネットワーキングを促進します。

プロマーケット活用推進協会公式サイト :https://bridge-imc.com/tpm

3. 独自性を活かしたTPM上場支援サービス

当社のサービスは、以下の特長により、知見やリソースに不安を感じる企業でも安心して上場を目指せる体制を提供します。

- 実体験に基づく支援: 当社は、TPMへの上場（2022年5月）と、その後のグロース市場へのステップアップ上場（2023年6月）の両方を経験した唯一のJ-Adviserです。この実体験に基づき、上場支援のみならず上場後の成長も見据えた的確な支援を行います。- 一緒に手を動かす支援: TPM上場準備での各種業務を当社コンサルタントがアドバイスのみならず実際に手を動かしてサポートいたします。これにより、社内に知見やリソースが不足している企業でも、安心して上場準備を進めることが可能です。- 全国5,500名超の専門家ネットワーク: 当社が運営するプロフェッショナル人材データベース「会計士.job」には、日本全国5,500名を超える公認会計士等（※）が登録しています。このネットワークを活用し、日本全国どの地域の企業に対しても、質の高いコンサルティングと業務支援を提供します。

また、TPM上場へのはじめの一歩として、予備調査サービス「Bridge to TPM」も提供しております。本サービスでは、課題の抽出・整理から具体的な対応策とスケジュールの提示までを行い、TPM上場へ向けた確かな道筋を示します。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/16_1_7220b1fe93ff7674039fa5b8700975e0.jpg?v=202510140957 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

取材・メディア掲載に関するご依頼も、下記フォームより承っております。

https://bridge-group.co.jp/contact/

※公認会計士、公認会計士試験合格者、USCPA 等