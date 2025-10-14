Quectel、CEATEC 2025にて新製品「EG800AK-JP」LTE Cat. 1 bisモジュールと包括的IoTソリューションを展示

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エンドツーエンドのグローバルIoTソリューションプロバイダーであるQuectel Wireless Solutions Co., Ltd. は、10月14日～17日に幕張メッセ（ブース番号：2H115）で開催される「CEATEC 2025」において、新製品EG800AK-JP LTE Cat 1 bisモジュールを発表します。来場者は、本モジュールの詳細に加え、さまざまな業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させるQuectelの包括的なエンドツーエンドIoTソリューションポートフォリオについてもご覧いただけます。

EG800AK-JPはASR1605シリーズのチップセットを搭載し、日本の主要LTEバンドに最適化されたコンパクトな17.7×15.8×2.4mmのモジュールです。シングルアンテナ構成によるCat. 1 bisアーキテクチャを採用したコスト効率に優れた3G代替ソリューションとして設計され、10 Mbpsダウンリンク／5 Mbpsアップリンク、DFOTA、位置情報サービス向けオプションのWi-Fiスキャン機能を提供します。インドや中国でのCat. 1 bisの成功を追い風にして、この実績ある規格を日本市場向けに EG800AK-JPにてご紹介します。小型で堅牢な機能を備えたEG800AK-JPは、スマートメータリング、資産追跡など、日本国内の幅広いIoTアプリケーションに最適なモジュールとなっています。

CEATEC 2025では、GNSS、Wi-Fi、Bluetooth、スマート、衛星通信、LPWAなどの先進モジュールから、IoTデバイスの性能・効率・セキュリティを最適化するアンテナ製品まで、Quectelの多彩なIoT技術を紹介します。さらに、テスト、認証、RTK補正、アンテナ設計、ODMサービスなどの付加価値サービスについてもご案内します。

Quectelのモジュールは日本市場で幅広いデバイスに採用されており、会期中は以下の顧客企業による実機展示も行われます。

・株式会社エー・アンド・デイ：BG770A-GL LPWAモジュールを搭載したCellular Weight Scale（UC-352CEL）

・センチュリー・システムズ株式会社：EC25-J LTEモジュールを採用したルーター（FutureNet MA-S120/GLA）

・株式会社日立産機システム：EC25／EG25G LTEモジュールおよびFC20 Wi-Fi/Bluetoothモジュールを搭載した産業用ルーター２機種（CPTrans-MEW、CPTrans-MGW）

・株式会社LIMNO：SC680Aシリーズのスマートモジュールを搭載した業務用タブレット2機種（LIMNO Tab Funity LTE SoC、LIMNO Tab SPU-A07-LSG/LS）

・NECパーソナルコンピュータ株式会社 ： EM061K-GLモジュールを搭載したモバイルノート2機種（VersaPro UltraLite タイプVY、VersaPro タイプVM）

「日本はIoT導入が最も活発な市場の一つであり、CEATECは弊社がプレゼンスを高め、現地のお客様やパートナーと連携を深める絶好の場です。」とSenior Sales Director, APAC の岡田泰幸は述べています。「弊社のエンドツーエンドIoTポートフォリオを紹介するとともに、日本を代表する企業の事例を通じて、医療や業務効率化など多分野で弊社モジュールが実際に活用されている様子をお見せできることを大変うれしく思います。」

自社製品に加え顧客のデバイスを展示することで、QuectelのモジュールがBtoB市場およびBtoC市場双方において、革新を支えていることをご紹介します。来場者は、Quectelのポートフォリオがメーカーの市場投入までの期間短縮と安全・信頼性の高いIoT接続を可能にする方法をご覧いただけます。

日本最大級のIT・エレクトロニクス展示会として知られるCEATECには、世界中から業界リーダーやイノベーターが集結します。CEATEC 2025では、ぜひQuectelブース（番号：2H115）にお立ち寄りください。

