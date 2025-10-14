気付いたら福祉や介護に触れちゃう「あえりあマルシェ2025」来場者470名！「まさにボーダレスなイベント」「子供も大人も楽しい」との声

特定非営利活動法人あえりあ

「あえりあマルシェ」は、福祉や介護に関心がない人も、「気付いたら自然と福祉や介護に触れていた」場をつくるため、2023年より年1回開催しています。

地域住民と出店者との交流、ジャンルの違う出店者同士の交流、福祉や介護を知るきっかけとなる場、社会貢献に参加できる場など、出逢える、つながり合える、そんなマルシェを目指しています。

やわらぎ斎場新琴似様を一棟まるごとお借りして、約40の出展・出店と、「気付いたら自然と福祉や介護に触れていた」とつくるための、「実は◯◯」を活動報告記事にて公開しました。

日時・会場

2025年9月28日（日）10:00～16:00

やわらぎ斎場新琴似

当日の様子

約40件の出店・展示・活動紹介に、子どもから高齢者まで年齢層幅広く、バギーの子や車椅子の方も多く、とても賑いました！

【至るところに、実は◯◯】

【屋外】キッチンカー・移動販売車【1階】フード・アクセサリー・小物【2階】体験・ワークショップその１：スタッフ

「あえりあマルシェ」に協力してくれたスタッフは、現役の医療職・福祉職・介護職と、看護学生さん。

障害の有無に関係なく、自然と工夫しながら遊んでもらえる環境になっています。

その２：展示には様々なメッセージその３：こども向けの性教育

キッズコーナーのすぐ近くに、「おはないろいろ」さんによる体スキャン（臓器のイラストのパズルをしながら、身体を知る）や、性教育に関する本の展示と相談ができるコーナーをつくりました。

身構えずに、あそびの延長線上で、身体を知る機会となりました。

このコーナーでは、看護学生さんたちがお手伝いしてくれていました。

また、現役の助産師さんによる性教育「じぶんのからだ～命を学ぶお話し会～」を、気軽に参加できるよう、飲食スペース（和室）で開催。

その４：ちょっと相談

飲食スペース（ダイニング）は、保健師・ケアマネ・医師による15分間のプチ講座や、飲食や休憩をしながらちょっとした介護相談もできる「あえりあサロン」。

その５：マルシェのついでに社会貢献

NPO法人あえりあの不要品寄付「キモチと。」や、楽園プロジェクトさんではフードドライブ&就労支援での加工品の販売。

このほかに、子供服の回収（おさがり交換会を行っている団体へ寄付）も行いました。

各ブースに、ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました！！

来場者アンケート

来場者 219組（470名）

回答数 172枚

満足度

「大変満足」103名、「満足」67名、「ふつう」2名、「やや不満」0名、「不満」0名

福祉・介護への関心

医療・福祉・介護に携わる方や、ご家族が福祉や介護のサービスを利用している方も多くいましたが、「今回のマルシェで興味をもった」を選んだ方は、47名。

「あえりあマルシェ」は、福祉や介護に関心がない人も、「気付いたら自然と福祉や介護に触れていた」場をつくるために開催しています。

ご来場のきっかけに「通りがかり」と書いている方や「お母さんと来た」と子供の字で書いてあるアンケート用紙でも、「今回のマルシェで興味をもった」にチェックが入っており、NPO法人あえりあの活動と接点がなかった方にとっても、福祉や介護に触れる機会となり、嬉しく思います。

出店者・ボランティアスタッフのアンケート

感想（一部）- まさにボーダレスなイベントです。- 自分の身体や人に目を向けるきっかけになりました。- 温かさが伝わってくる素敵なイベントだと思いました。- 子どもも大人もとても楽しめたイベントでした。来てよかったです。- 訪れている人も、お店をしている人も、みーんな笑顔で参加していた。- 回を重ねるごとに盛会になってきていますね。支援の輪も広がっているのでしょうね。今後も継続して開催されますよう希望いたします。感想（一部）- 障害や年齢を超えた交流ができました。立場や環境が違っても、同じ時間を共有することで一体感を感じられました。- 福祉を身近に感じてもらえて押し付けがましくないイベントって滅多にないなと思いました。- 年齢や性別、障がいの有無、様々な方が来場されている中で、「普通に過ごしている」ことがいいなと思いました。- 福祉を感じさせながら福祉色を強く出しすぎないようにするというのはとても大変であり、なかなか他にはないイベントなのではないかな？と思います。福祉色が強いとやはり興味がない方はいらっしゃいませんし、こういった場に遊びにきて実際に目で見たり触れ合うことで福祉について考えるきっかけになる方も多いと思います。

主催・お問い合わせ先

「あえりあマルシェ2025」終了時の出店者・スタッフ集合写真

NPO法人あえりあ

代表理事 高橋亜由美

ホームページ：https://aeria-hp.com/