株式会社Fanssが教育・子育て分野の情報発信を支援する新サービス「らくらくリリース」を開始

株式会社Fanss（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：杉山裕治）は、自社が運営する子どもの習い事情報サイト「習い事スクスク」において、習い事教室や子育て関連企業の情報発信を支援する新サービス「らくらくリリース」を2025年10月より開始しました。

本サービスは、プレスリリースの作成から掲載までを一括してサポートし、「習い事スクスク」や主要ニュースアプリ、プレスリリースサイトなど複数のメディアを通じて、教育・子育て分野の情報を幅広い読者へ届けます。

教室や企業の“伝えたい想い”を、低コストで社会に発信する機会を広げます。

サービス概要

「らくらくリリース」は、プレスリリースの作成から掲載までを一貫して支援する広報サポートサービスです。教育・子育て領域に特化した本サービスでは、習い事教室の生徒募集やイベント告知、新商品・新サービスの発表など、幅広いPR活動をサポートします。

これにより、習い事教室や企業は広報業務にかかる時間とコストを削減しながら、ママパパ世代を中心とした幅広い層にリーチすることが可能になります。

らくらくリリースの特徴

ご利用をおすすめする企業・教室

期待できる効果

- 自社メディア「習い事スクスク」での記事掲載により、ターゲット層へ効果的に届けます。- 主要ニュースアプリへ自動連携し、より多くの読者に情報を広げます。- プレスリリースの作成から掲載までを一括サポートします。- 専任ライターがヒアリング内容をもとに原稿を作成するため、執筆の負担がかかりません。- 自社の商品・サービスを子育て家庭に広く届けたい企業- 広報コストを抑えつつブランド認知を高めたい事業者- 教室運営に集中しながら、効率的に発信したい講師・教室

「習い事スクスク」「ニュースアプリ」では、教育・子育て関連情報を求める読者に、信頼性の高い第三者発信として自然に情報を届けることができます。

プレスリリースとして発信することで、第三者メディアによる紹介・転載が促進され、企業・教室の認知拡大につながります。

利用の流れ

- 申し込みフォームから依頼- ヒアリング・専任ライターによる原稿作成- 掲載・配信（習い事スクスク／主要ニュースアプリ／プレスリリースサイト）- 公開・報告

申し込み後は、取材経験をもつライターが内容を整理し、掲載までの工程を一貫してサポートします。広報業務の負担を減らし、スムーズな情報発信を実現します。

サービス開始の背景

子どもの習い事業界では、教室運営者や企業が「広告予算を抑えたい」「広報のノウハウがない」といった課題を多く抱えています。

株式会社Fanssは、こうした声に応える形で、誰でも手軽に情報発信を行える新サービス「らくらくリリース」の提供を開始しました。プレスリリースの作成支援を通じて、情報発信のハードルを下げ、業界全体のPR活動を活性化させることを目指します。

代表コメント（株式会社Fanss 取締役／習い事スクスク編集長 西村良介）

「私たちは、子どもの習い事に関わるすべての方々が“伝えたい想い”を社会に届けられるようサポートしたいと考えています。

これまで多くの教室や企業から『発信したいが方法が分からない』『PRの時間が取れない』という声をいただいてきました。

らくらくリリースを通じて、教育業界の小さな声や地域の取り組みがより多くの人に届くことを願っています。」

今後の展望

Fanssは今後も「思いに応えるプラットフォームの提供」という理念のもと、教育・子ども分野における情報発信支援をさらに拡充していきます。

教室運営者や企業が抱える広報課題を解決し、業界全体の発展と地域社会への貢献を目指します。

