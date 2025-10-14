AIが書いたコードを効率的に修正する、Replit実践テクニック『アプリ開発のための生成AIエージェント Replit入門』10/21発刊！

株式会社秀和システム新社

Replitは、Webベースでプロジェクト作成から編集、デバッグデプロイまで、すべてをブラウザからアクセスして開発を行えるツールです。Webアプリとして提供されており、面倒なインストール作業なども必要ありません。AIエージェントによる高度な開発サポートに加え、ユーザー認証やデータベースなどを最初から使える環境として整えているなど、アプリ開発に必要なサービスをすべてReplit内から利用できます。

本書では、Replitの使い方に加え、生成AIで思ったものと違うプログラムができてしまって修正したいときのために、Webアプリの基本的なコーディングやReplitが提供する各種機能のコードについてひと通り説明をします。

アプリで使われているReact、Next.js、Expressといったフレームワークについて、その基本的な使い方を説明していますので、本書を読み終えるころには、Replitが作成したアプリのコードをひと通り読めるようにします。

AIでコーディングを効率よく行うためには、AIが生成したコードを正しく理解できなければいけません。AIをフル活用できるようにするため、本書でコードを読めるようになりましょう！

■書籍概要

書名 アプリ開発のための生成AIエージェント Replit入門

著者 掌田津耶乃

定価 3,300円（税込）

発売日 2025年10月21日

