【速報】TaxSys、会計ソフト マネーフォワードとAPI連携に対応

株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)は、2025年10月17日より、同社が展開するTAX GROUPにて提供しているAI-OCRサービス「TaxSys(タクシス)」は会計ソフトのマネーフォワードのAPI連携に対応します。これにより、証憑のデータ化から会計ソフトへの自動取り込みまでをシームレスに実現し、会計事務所の業務効率を大幅に向上させます。

■ マネーフォワードクラウド会計に自動連携を実現

1.API連携による自動取り込み

データ化された証憑情報がマネーフォワード クラウド会計へ自動的に連携され、手作業によるデータ入力の手間を最小限に抑えます。

2. 柔軟な口座連携設定

ユーザーが任意のタイミングで連携設定が可能

顧問先詳細の「基本情報」に口座未連携バッジを表示し、設定漏れを防止

専用の連携画面により、直感的な操作を実現

3. 既存口座との紐付けに対応

マネーフォワード クラウド会計側の口座に対して以下の選択が可能：

新規口座を作成して連携

既存口座に紐づけて連携

■ 今後の展開

freee会計に続き、マネーフォワード クラウド会計との連携を実現できたことを大変嬉しく思います。主要なクラウド会計ソフト2社への対応により、より多くの会計事務所様にTAX GROUPをご活用いただける環境が整いました。

今後も現場の声を最優先に、会計事務所のDXを推進するための機能開発を加速させ、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に月平均1,500件以上のお問い合わせに対応し、これまでに累計10,000件以上の支援を行う（2025年5月末時点）。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化しつつ、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名：株式会社SoLabo

代表者：代表取締役 田原 広一

設立：2015年12月11日

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F（WeWork 内）

事業内容：

資金調達サポート

補助金申請サポート

法人・士業提携

web制作・運営・管理

webマーケティング

シェアオフィス

AI・クラウド会計活用支援

AI-OCR

記帳・経理

TAX GROUPの運営

公式サイト：https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp