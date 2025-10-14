児童養護施設等の子どもたちの巣立ち支援を行う、認定ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイルが【初のインパクトレポート】を公開～親を頼れない すべての子どもが 笑顔で暮らせる社会へ～

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル

認定NPO法人ブリッジフォースマイル（B4S）は、社会的インパクトの測定や親を頼れずに育った子ども・若者への支援の実践についての取り組みをまとめた「インパクトレポ―ト」を、この度、初めて公開します。B4Sの活動の3本柱である、「巣立ち支援」「伴走者の育成」「広報・啓発活動」の社会的インパクトを中心にお届けします。

◆認定NPO法人ブリッジフォースマイルインパクトレポート→こちら(https://www.b4s.jp/post-11678/)

chapter 1 親を頼れない子どもたち

目次

虐待等で親を頼れない子どもたち41,000 人

親を頼れない子どもたちが直面する社会の壁

大人になってからも続く虐待の後遺症

chapter 2 ブリッジフォースマイルの支援

架け橋となる支援の全体図

ブリッジフォースマイルのロジックモデル

chapter 3 社会的インパクト

巣立ち支援

仕事体験（ジョブプラクティス）

一人暮らし準備セミナー（巣立ちプロジェクト）

居場所（B4S PORT）

伴走支援

より良い支援を学ぶ（スキルアップ研修）

啓発活動

当事者の声を届ける（コエール）

支援を受けた当事者インタビュー

chapter 4

Appendix

初のインパクトレポートに寄せて、認定NPO法人ブリッジフォースマイルの代表：林恵子が、公式HPで思いを綴っています。設立20周年を迎えたブリッジフォースマイルは、これからも、親を頼れずに育った子ども・若者の支援を全力で取り組んで参ります。今後とも、よろしくお願いいたします。

◆「初のインパクトレポートに寄せて」 はこちら(https://www.b4s.jp/post-11678/)

認定NPO法人 ブリッジフォースマイル

代表 林恵子

津田塾大学卒業後、人材派遣会社に就職。2児の出産後、育児中にキャリアに悩み参加したビジネス研修で、児童養護施設を調査する機会を得る。2004年NPO創立。著書『できるかも。――働く母の“笑顔がつながる”社会起業ストーリー』（英治出版）