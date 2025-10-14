児童養護施設等の子どもたちの巣立ち支援を行う、認定ＮＰＯ法人ブリッジフォースマイルが【初のインパクトレポート】を公開～親を頼れない すべての子どもが 笑顔で暮らせる社会へ～

写真拡大 (全3枚)

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル


認定NPO法人ブリッジフォースマイル（B4S）は、社会的インパクトの測定や親を頼れずに育った子ども・若者への支援の実践についての取り組みをまとめた「インパクトレポ―ト」を、この度、初めて公開します。B4Sの活動の3本柱である、「巣立ち支援」「伴走者の育成」「広報・啓発活動」の社会的インパクトを中心にお届けします。



◆認定NPO法人ブリッジフォースマイルインパクトレポート→こちら(https://www.b4s.jp/post-11678/)



目次

chapter 1　親を頼れない子どもたち

　虐待等で親を頼れない子どもたち41,000 人


　親を頼れない子どもたちが直面する社会の壁


　大人になってからも続く虐待の後遺症



chapter 2　ブリッジフォースマイルの支援

　架け橋となる支援の全体図


　ブリッジフォースマイルのロジックモデル



chapter 3　社会的インパクト

　巣立ち支援


　　仕事体験（ジョブプラクティス）


　　一人暮らし準備セミナー（巣立ちプロジェクト）


　　居場所（B4S PORT）


　伴走支援


　　より良い支援を学ぶ（スキルアップ研修）


　啓発活動


　　当事者の声を届ける（コエール）　


　支援を受けた当事者インタビュー



chapter 4

　Appendix







初のインパクトレポートに寄せて、認定NPO法人ブリッジフォースマイルの代表：林恵子が、公式HPで思いを綴っています。設立20周年を迎えたブリッジフォースマイルは、これからも、親を頼れずに育った子ども・若者の支援を全力で取り組んで参ります。今後とも、よろしくお願いいたします。



◆「初のインパクトレポートに寄せて」　はこちら(https://www.b4s.jp/post-11678/)




認定NPO法人　ブリッジフォースマイル


代表　林恵子



津田塾大学卒業後、人材派遣会社に就職。2児の出産後、育児中にキャリアに悩み参加したビジネス研修で、児童養護施設を調査する機会を得る。2004年NPO創立。著書『できるかも。――働く母の“笑顔がつながる”社会起業ストーリー』（英治出版）