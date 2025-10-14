40歳からの“大人のハロウィン”開催！R50Timeがつなぐ、恋と交流の秋

株式会社ソーシャルサービス

株式会社ソーシャルサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役 白形 知津江：以下「当社」）は、大人世代のマッチングアプリ『R50Time』を運営しており、このたび、R50Timeの書籍出版を記念して、“出会いと交流の秋”をテーマにしたリアルイベント【大人のハロウィンパーティー】を開催いたします。

イベントは、アプリ内で出会ったユーザーや、新しい交流を求める大人世代が集うリアルイベント。秋の季節にぴったりな特別企画として、出会いのきっかけを広げます。

１対１の婚活ではなく、大人の学園祭を模した、楽しい企画が盛りだくさんの２時間です。マジックショーやクイズ、恋愛診断など、未婚の方も既婚の方も、ご参加いただけます。「人生の秋」を迎える大人世代こそもっと輝いてほしい。大人の青春を味わいに、ぜひご来場ください。

内閣府「令和5年版高齢社会白書」(※1)によると、65歳以上の一人暮らし高齢者は2020年時点で631万人にのぼり、2040年には1,000万人を超えると予測されています。さらに、内閣官房「孤独・孤立対策担当室」(※2)でも、孤独・孤立の問題は高齢者だけでなく中高年層にも拡大していると報告されています。

こうした背景からも、同世代同士が自然に出会い、語り合える“縁活”の場づくりが求められています。

イベント概要：R50Timeハロウィンパーティー開催！

開催日時：2025年10月25日（土）15:00～

場所：いいオフィス上野 (東京都台東区小島２丁目２０－１１ LIGビル）

参加条件：40代以上の大人世代

参加費：通常10,000円 → キャンペーンコード入力で3,000円特別価格！

申込方法：https://www.reservestock.jp/events/ZTU3YzBhZTNmM

「キャンペーンコードを使う」を選択し、「R50」 を入力 → 特別価格3,000円に！

出会い・恋活・友活・趣味活など、目的を問わず交流できるアットホームなイベント。

笑顔があふれるひとときを演出します。

アプリ内イベントも同時開催！「秋のフォトコンテスト」

『R50Time』では、アプリ内コミュニティで秋をテーマにしたフォトコンテストを開催します。

紅葉、秋の花、温泉、旅先の風景など、“あなたが感じる秋”をシェアしてください。

開催期間：2025年11月15日～11月30日

参加方法：アプリ内コミュニティに秋らしい写真を投稿

投票方法：投稿に「いいね」をしたユーザーの数で集計

賞品：上位入賞者に「秋の特選ギフト」をプレゼント！

写真を通じて、同じ感性や趣味を持つ人とつながるチャンス。

フォトコンテストから生まれた“出会いの物語”も数多く報告されています。

「R50Time」は大人世代の“つながり”を応援

R50Timeは、40歳以上の方に向けたマッチングアプリとして、

恋愛・再婚・友活・趣味仲間づくりなど多様な出会いの形をサポートしています。

登録者の約8割が40～60代。中には再婚を果たしたカップルや、週末婚・遠距離恋愛を楽しむユーザーも。

大人だからこそわかり合える“安心で温かな出会い”を、これからも提供してまいります。

今月のカップル報告：こうじさん（56歳自営業）＆みほさん（56歳公務員）

「50代の恋は、焦らず自然体で」。

友人の勧めで初めてR50Timeに登録したみほさんは、慎重で誠実なやり取りを続ける中で、登山好きのこうじさんと出会いました。

初デートで丸一日ハイキングを共に過ごし、会話や気遣いに安心感を覚えたそう。

2回目のデートで「自分に決めてほしい」とまっすぐに想いを伝えられ、交際がスタートしました。

こうじさんはペットにも優しく接し、信頼関係をゆっくり築いていく姿勢にみほさんは心を動かされました。

現在は交際8ヶ月。結婚を焦らず、お互いの生活や心を尊重しながら未来を見つめています。

「定型文ではなく、自分の言葉でプロフィールを書くと想いが伝わります」と、同世代への温かなメッセージを寄せています。

