【天丼・天ぷら本舗 さん天】10/16～「牡蠣フェア」を開催！

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2025年10月16日（木）より「牡蠣フェア」を開催します。


濃厚な旨味が特徴の広島産の大粒牡蠣をぜいたくに使用し、牡蠣大葉巻きと2種類の味をご用意しました。店仕込みの大根おろしを添えて、さっぱりとお召し上がりいただけます。


大粒牡蠣と海老の天丼
大粒牡蠣と海老の天丼　1090円（税込み）

濃厚な旨味が特徴の広島産の大粒牡蠣を使用！


牡蠣大葉巻きとの2種類の味でお楽しみいただけます。


横に添えた店仕込みの大根おろしと一緒にさっぱりとお召し上がりください。


（牡蠣、牡蠣大葉巻き、ごぼうと小ねぎのかき揚げ、海老、カボチャ、レンコン、なす、大根おろし、もみじおろしが入っています）






大粒牡蠣たっぷり天丼
大粒牡蠣たっぷり天丼　1290円（税込み）

牡蠣2個、牡蠣大葉巻き2個の計4個の大粒牡蠣が楽しめます。


期間限定天ぷらの新潟県産の白舞茸加わったぜいたくな天丼です。


（牡蠣2個、牡蠣大葉巻き2個、白舞茸、ごぼうと小ねぎのかき揚げ、カボチャ、大根おろし、もみじおろしが入っています。）





定食はご飯おかわり無料！


定食は、天ぷら本来の味と揚げたてサクサクの食感を味わえます。店仕込みの大根おろしを天つゆにといて食べるもよし、卓上のお塩でさっぱり召し上がることもできます。


ほうれん草のお浸しや、店仕込みの貝汁が付いたバランスのよい一品です。


※定食はご飯おかわり無料です。



大粒牡蠣と海老の天ぷら定食　1390円（税込み）

大粒牡蠣たっぷり天ぷら定食　1590円（税込み）

テイクアウトもやってます！


テイクアウトでお自宅でもお召し上がりいただけます。


注文を受けてからお作りしますので揚げたてをそのままお持ち帰り下さい。



大粒牡蠣と海老の天丼

大粒牡蠣たっぷり天ぷら弁当

■販売商品名　大粒牡蠣と海老の天丼　　　 　 1090円（税込み）


　　　　　　　大粒牡蠣と海老の天ぷら定食　　 1290円（税込み）


　　　　　　　大粒牡蠣たっぷり天丼　　　 　　1390円（税込み）


　　　　　　　大粒牡蠣たっぷり天ぷら定食　　 1590円（税込み）


　　　　　　　牡蠣天そば/うどん　　 830円（税込み）


　　　　　　　※すべて税込み価格です。お持ち帰りもご利用いただけます。


■販売期間　　2025年9月4日（木）～10月15日（水）終了予定


　　　　　　　※場合により早期終了する場合がございます。


■対象店舗　　天丼・天ぷら本舗　さん天全店（34店舗）


　　　　　　　※店舗は関西（大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・徳島）・中部（愛知）にございます。



天丼・天ぷら本舗 さん天について


天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。
いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。


「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ　https://sato-res.com/santen/


「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X　https://x.com/TendonTempuraST


「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram　　https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/



天丼・天ぷら本舗さん天　店舗外観

SRSグループについて


SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗　さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。


企業ホームページ　https://srs-holdings.co.jp/


SRSグループFacebook　https://www.facebook.com/satorsgroup/