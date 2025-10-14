【5000個限定生産】『頭文字D』ハチロクのキーチェーン、Amazon.co.jpにて予約販売開始！

5000個限定！『頭文字D』トレノの3Dメタルキーチェーンが登場。Amazonで予約販売開始。

株式会社フェイスTOYOTA AE86 『頭文字D』キーチェーン

～シリアルナンバー入りでコレクターズアイテムに～

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、「TOYOTA SPRINTER TRUENO（AE86）」を精密に立体化した3Dメタルキーチェーンの予約販売をAmazonで開始します。生産数量が5000個限定で、シリアルナンバー入り。

今回のキーリングは、ファンから「ハチロク」の愛称で親しまれるトレノを金属素材で重厚感たっぷりに再現。

シャープなボディラインや特徴的なフォルムを忠実に表現し、手にした瞬間にその存在感を感じられる仕上がりです。

車体のサイドには「藤原とうふ店（自家用）」の刻印入り。

さらに『頭文字D』ロゴチャームと印象的なシーンをデザインしたプレートが付属し、作品の世界観を持ち歩ける特別な仕様となっています。すべての商品にはシリアルナンバーを刻印。

限定5000個のみ生産される本商品は、コレクション性が高く、ファンにとって「自分だけの1台」を手にできる貴重なアイテムとなります。

オリジナルボックス入りのため、ファンはもちろんのことギフトアイテムとしてもお選び頂けます。

ぜひこの機会にお求めください。

本製品はTOYOTAおよび『頭文字D』のライセンスを取得した製品です。

Amazon Click Car products：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS14J7VF

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)

(C)Shuichi Shigeno/KODANSHA

手のひらサイズで再現された“AE86”。

本商品は、迫力のあるサイズ感と重厚な質感が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。

キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い金属音が鳴り響き、まるで“鈴”のような存在感を発揮します。

専用のボックス入りで、ギフトとしても最適。『頭文字D』ファンはもちろん、車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。

プレートの裏面に限定5000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。

※シリアルナンバーはランダムとなりお選び頂けませんのでご了承下さい

【商品概要】

重さ：57g

全長：10cm

車体：5.4cm x 2cm x 1.7cm

JAN：4570138440703 (品番：440703)

素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）

3チャーム：TOYOTA AE86 チャーム、コミックプレート、『頭文字D』ロゴプレート

パッケージ：専用ギフトボックス入り

TOYOTA AE86 『頭文字D』キーチェーン

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)