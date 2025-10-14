「あなたと日本のもう一度に火をつける90分」茨城県つくば市で女性研究家の田嶋陽子さん講演会開催！

ココから・ステーション

茨城県つくば市を拠点に活動するココから・ステーションは、2025年11月9日（日）茨城県つくば市カピオホールにて田嶋陽子先生講演会を開催いたします。

「このままでいいのかな？」

家庭や子育て、介護、仕事に追われながら、ふと立ち止まったことはありませんか。その経験も悩みも、すべてがあなたの力に変わる。本講演では、フェミニズムの第一人者・田嶋陽子先生をお迎えし、「女性が社会で輝き、未来を切り開くためには何が必要か」をテーマにお話をいただきます。

田嶋陽子先生講演会 概要

「何歳になっても学び続けることで成長できる」

本講演でお伝えする視点は、女性の経験や知識が「眠れる資産」ではなく、未来を支える大きな力であるという視点です。

女性が社会で活躍するための課題と可能性を明らかにし、地域・企業・住民の皆さまとともに「これからの日本社会」をどう築いていくかを探ります。

あなたの学びと気付きが、未来を動かす小さな一歩につながるかもしれません。

これからの可能性を、一緒に見つけに行きませんか。

当日は、ご著書の販売やサイン会も開催いたします。

ぜひ、お楽しみにしてください。

【こんな方におすすめ】

・日々の家庭や仕事に追われながらも自分の可能性を見つめ直したい方

・子育てや介護を経て、新しい一歩を踏み出したいと考えている女性

・女性の力を活かし、地域や企業の未来をより豊かにしたいと考える経営者・団体の方

・世代や立場を超えて、日本社会のこれからを一緒に考えたい方

【プログラム】

9：15 受付開始

9：20 オープニングアクト

フリューゲル音楽会よりライブピアノ演奏

9：40 ココから・ステーション紹介

10：00 田嶋陽子氏 講演会

11：30 サイン会、書籍販売

【講演者紹介】

田嶋陽子氏

女性学研究者、書アート作家、シャンソン歌手。

テレビや政治の場で社会に大きな影響を与え、今なお鋭い視点で幅広い世代に力強いメッセージを発信している。

【講演会詳細】

日時 2025年11月9日（日）

9：40～11：30（受付9：15～）

会場 つくばカピオホール（茨城県つくば市竹園1-10-1）

アクセス 「つくば駅」下車A3出口より徒歩10分

お車でお越しの際はカピオHPをご覧ください。

料金 入場料 / 一般 / 5,000円（事前申込制）

対象参加者 中学生以上

つくばカピオホール :https://www.tcf.or.jp/capio/カピオHPはこちらから

【お申込み・お問合せ】

チケットのお申込みはPeatixサイトまたは公式ラインからのお申込みとなります。

Peatixサイト https://mystory24.peatix.com/

公式ライン https://lin.ee/xBXZDig

主催：ココから・ステーション

後援：マイストーリープロジェクト

【主催団体 ココから・ステーション】

ココから・ステーションは、茨城県つくば市で約2,000名の女性が参加してきた、奇跡の実践型コミュニティ「マイストーリープロジェクト」から新たに誕生しました。地域に暮らす女性たちの学び、つながり、挑戦を応援するコミュニティです。

私たちは、社会の中で埋もれてきた女性たちの「できる」を活かし、地域社会の持続的な成長に貢献することを目指しています。

今回のイベントは、「誰かに活躍の場を与えてもらう」のではなく、「自らの力で社会の一員として関わりたい」という女性たちの主体的な声に基づき企画されました。

これから出会う皆さまと、一緒に前に進んでいけることを楽しみにしています。

【主な活動内容】

・女性が安心して人生について語り合える場

・仲間と共に社会や自分について学び合う場

・小さな挑戦ができる機会

・夢をカタチにするプロジェクト活動

・毎年開催の各種イベント企画運営

・地域へ自分たちの価値を提供

ココから・ステーション

お問合せ先 Mail：kokokara.sta.2025@gmail.com

住所 茨城県つくば市花室981-２ Do stationビル３F

毎年開催秋の100人イベント（後援マイストーリープロジェクトにて開催）子育てママを対象としたイベント「ママを応援ハートKIRARIフェスタ」（マイストーリープロジェクト）毎年恒例 3月の国際女性デーにちなんだイベント 「ウーマンリンクフェスタ」毎月開催女性のための異業種交流会 4年間で100名以上の女性たちがマイストーリーのプレゼンを実施。