植物由来のヴィーガンレザーブランド『LOVST TOKYO』が横浜高島屋にてPOP-UP開催｜人気アイテムの新色も登場

ラヴィストトーキョー株式会社

このたび、植物由来のヴィーガンレザー*¹アイテムを展開するライフスタイルブランド『LOVST TOKYO（ラヴィストトーキョー）』は、2025年10月22日（水）～10月28日（火）の1週間、横浜高島屋にてPOP-UPを開催いたします。

横浜エリアのお客さまから多くのリクエストをいただき、2度目となる横浜高島屋での開催が実現いたしました。

会場では、廃棄りんご生まれの「アップルレザー(https://lovst-tokyo.com/pages/aplena-appleskin)*¹」をはじめとする植物由来のレザー*¹アイテムを実際にお手に取ってご覧いただけます。

環境や動物に配慮していながら、軽量で水に強いという機能性を合わせ持ったヴィーガンレザー*¹アイテムの魅力をぜひ、ご体感ください。

*¹植物原料を含む合成皮革

■ 大人気「Apple 4Way Gather Bag」に新色が登場

【Apple 4Way Gather Bag】定価：19,800円（税込）→ [新色レビュー早割]：17,820円（税込）カラー：Khaki Brown / Black/ Greige / Off White

素材だけでなく機能性もサステナブルなマルチウェイアイテムを展開する「Not Only...(https://lovst-tokyo.com/pages/not-only-collection#)（ノットオンリー）」コレクションから誕生した「Apple 4Way Gather Bag(https://lovst-tokyo.com/products/apple-4way-gather-tote-bag)（アップルフォーウェイギャザーバッグ）」。

名前の通り4通りのアレンジが可能で、「バンブー」と「チェーン」の持ち手を付け替えるだけで、ひとつのバッグを全く異なる印象でお使いいただけます。さらに、ショルダーストラップも取り外しが可能。用途やシーンに合わせて、ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても活躍してくれる万能アイテムです。

このたび登場する待望の新色は、「Khaki Brown（カーキブラウン）」。オリーブの熟した色味から着想を得た絶妙な色味は、LOVST TOKYOのオリジナルカラーとして開発されました。見慣れたカーキの色味に落ち着いたブラウンのニュアンスを持たることで、カジュアルすぎず、上品さも併せ持ったお色に仕上がっています。

そして、今回のPOP-UPでは、新色を含めた「Apple 4Way Gather Bag」全品を、レビュー早割10%OFF*² *³にてご用意。

カーキのミリタリー感に苦手意識がある方にも挑戦していただきやすい、「上品かつキレイめな印象」を持ったオリジナルカラーの魅力を、ぜひ、店頭にて感じていただけると嬉しいです。

*²ご購入後にレビューをご記載いただくことが条件

*³ 会場の規定に従い、POP-UP限定で全色統一のディスカウントをご用意しています。

■ 刻印ができるカスタムメイドアイテムを即日お渡し！

左【Apple Room Key】定価：5,480円（刻印あり）カラー：Black（右） / Off White / Greige / Dark Navy（左） / Khaki Brown / Blue / Light Gray 右：【Apple 2Way Half-moon Strap】定価：6,830円（刻印あり）カラー：Black（右) / Brown

POP-UPの会期中は、「刻印サービス」を実施。店頭でお買い求めいただくと、通常お届けまでお日にちをいただいている刻印アイテムを、その場でお持ち帰りいただけます。

刻印によるカスタマイズは、お気に入りのアイテムに唯一無二の特別感を与え、長く愛用したくなる魅力を引き立ててくれます。

中でも、「Apple Room Key(https://lovst-tokyo.com/products/apple-room-key-2)（アップルルームキー）」と「Apple 2Way Half-moon Strap(https://lovst-tokyo.com/products/apple-2way-half-moon-strap)（アップルツーウェイハーフムーンストラップ）」は、大注目の刻印対応アイテム。バッグチャームとして取り入れれば、いつものバッグをトレンド感のある新鮮なスタイルへとアップデートしていただけます。

「世界にひとつだけのオリジナル」をお作りいただけるこの機会に、ぜひ、お立ち寄りください。

＜刻印サービス概要＞

・開催期間：10月22日（水）～10月28日（火）

・受付時間：10:00～20:00

・お渡し時間：14:00～19:50

※ご注文順に製作を行い、14:00以降にお渡しを順番にご案内いたします。

※混雑状況により、お渡しまでのお時間は変動いたします。詳しくは店頭スタッフへお声がけください。

※イベント最終日やご注文が集中した場合、翌日以降のお渡しとなる可能性がございます。予めご了承ください。

・対象アイテム：刻印カスタマイズが可能な商品ラインナップ(https://lovst-tokyo.com/collections/gift)

※商品によって刻印可能な文字数と箔の色（金箔・銀箔・素押し）が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。

◼️ POP-UP限定大人気ノベルティが復活

限定ノベルティ【Apple Samael Key Ring】 カラー：Black / Silver

前回のPOP-UPで大きな反響をいただいた限定ノベルティ「Apple Samael Key Ring（アップルサマエルキーリング）」が復活。「欲しかったけど先着に間に合わなかった」「また配布して欲しい」というお声が多く寄せられていたことから、再度、数量限定で配布いたします。

カラーは、パイソン柄が特徴のお財布「Apple Samael Wallet(https://lovst-tokyo.com/products/apple-samael-wallet)（アップルサマエルウォレット）」とお揃いで持てる「Black（ブラック）」と「Silver（シルバー）」の2色展開。それぞれにシルバーとライトゴールドの異なる2色の金具をチョイスしており、各色の個性が光るデザインとなっています。

鍵をつけてキーリングにしたり、バッグにチャームとして付けたりと、お好みの使い方で楽しんでいただけます。

こちらは会期中、税込2万円以上お買い上げの方に、カラーはランダムでお渡しさせていただきます。 先着40名さま限定となっているので、ノベルティをご希望の方はぜひ、お早めにご来店ください。

＜横浜高島屋POP-UP概要＞

開催期間：10月22日（水）～10月28日（火）

営業時間：10:00～20:00

場所：横浜高島屋1階 シーズン雑貨（横浜市西区南幸1丁目6番31号）

アクセス：「横浜駅」西口より徒歩1分

※刻印商品・ご予約商品を除き、その場でご購入お渡し可能。

※スペースの関係で、売り場に展示していない商品やカラーがございます。詳しくは売り場スタッフまでお声がけください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

ラヴィスト トーキョー株式会社お問い合わせ：info@lovst-tokyo.co.jp

LOVST TOKYOについて

本来であれば捨てられるはずだったフルーツをアップサイクルした、植物由来のヴィーガンレザー*¹のバッグや小物を展開するライフスタイルブランド。動物や環境問題に配慮した素材を採用するだけではなく、その日の気分やシーンに合わせて異なるデザインを楽しめる、マルチウェイシリーズ「Not Only…」や、アクティブに毎日を過ごしたい方に向けて、軽さや動きやすさを重視した「Active」Lineなどをラインナップ。

飽きにくく、長く使いやすい工夫をサステナブルと解釈し、機能性やデザインにもブランドのこだわりを反映しています。私たちは“循環するモノづくり”を軸に、今を生きる人の心を満たすプロダクトが、結果的に持続可能な社会の実現へと繋がっていくことを目指しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE：https://lovst-tokyo.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/lovst_tokyo/