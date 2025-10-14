MASTER BUNNY EDITION、契約プロによるリフティング動画でSNS参加型キャンペーンを10月14日から展開

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド、「MASTER BUNNY EDITION（マスターバニーエディション）」は、ブランド誕生15周年を記念したプロモーション企画として、契約プロのリフティング動画と連動したSNS参加型キャンペーン「MBEリフティングチャレンジ」を2025年10月14日より開始いたします。

本キャンペーンは、人気契約プロ計６名が披露するリフティングをきっかけに、ユーザーの皆さんにもチャレンジしていただく参加型企画。ゴルフボールを使ったパフォーマンス動画をInstagramに投稿することで参加可能。人気プロのによる貴重な動画が見られるのも大きな見どころです。

ブランド認知拡大とSNSファン層の拡充を図るとともに、ユーザーとのエンゲージメントを高め、店舗来訪や購買行動への間接的な促進を目指します。

■キャンペーン概要

- 名称：MBEリフティングチャレンジ- 実施期間：2025年10月14日（火）～12月26日（金）- 参加方法：Instagramのリール機能を使用し、ゴルフボールによるリフティング動画を投稿- 投稿条件：技に挑戦し、１回以上継続すること／足や膝などクラブ以外の部位使用も可（MASTER BUNNY EDITIONのウェア着用者は優秀賞選出の可能性が高まります）- 必須タグ：#MBEリフティングチャレンジ #masterbunnyedition #マスターバニーエディション- メンション：@masterbunnyedition_official ／@masterbunnyedition_shop

■インセンティブ

優秀投稿者には、契約プロのサイン入りゴルフボールをプレゼント

■契約プロによるリフティング披露スケジュール

契約プロによる華麗なリフティングが周年をさらに盛り上げる！第1弾（10月14日公開）

脇元華プロが登場。

最新ウェアを着用し、華麗なリフティングを披露。しなやかな動きと集中力が際立つパフォーマンスで、キャンペーンの幕開けを飾ります。

プロのユーモア溢れる技に注目！第2弾（10月20日公開予定）

上井邦浩プロが登場。

リフティングしながらボールをパンツのポケットに入れるという、ユニークかつ高度な遊び技に挑戦！見ている人を思わず笑顔にさせる上井プロらしいユーモア溢れる演出で、ブランドの魅力をぐっと身近に感じさせてくれます。

ここでしか見れないプロのリフティングは必見！第３弾以降（順次公開予定）

その他の契約プロ（芹澤信雄プロ、上田桃子プロ、岩井明愛プロ・千怜プロ）は、キャンペーン期間中に随時登場。

各プロの個性が際立つリフティングパフォーマンスが満載。これほどまでに人気プロがリフティングを披露する動画は貴重で、ゴルフファンならずとも楽しめる内容です。ここでしから見られないスペシャルな動画を、ぜひお見逃しなく！

MASTER BUNNY EDITIONは、今後もSNSを活用した参加型施策を通じて、ブランドとユーザーとの接点を広げ、ゴルフの楽しさをより多くの方に届けてまいります。

MASTER BUNNY EDITIONとは

キーヴィジュアルに原英莉花プロを起用

プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウエア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウエアを求めて、2010年春に『MASTER BUNNY EDITION』誕生。

１５周年を迎え、これからも『勝って、魅せる。』をブランドコンセプトに、“勝ちたい気持ちをつくる服”を提案してまいります。



■MASTER BUNNY EDITION公式サイト

https://www.masterbunnyedition.net/

■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ

https://mix.tokyo/pages/masterbunnyedition

■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/

―会社概要―

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL: https://www.tsi.inc/