新しくできた「トモダチ」は、5つの言葉を話すロボットでした――益田ミリ話題の漫画『ミウラさんの友達』が待望の文庫化。11月20日（木）より発売

写真拡大 (全3枚)

株式会社マガジンハウス

このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、益田ミリ『ミウラさんの友達』文庫版を11月20日（木）に全国の書店・インターネット書店にて発売いたします。現在、全国の書店および各インターネット書店にて予約受付中です。




本書の内容


小さな行き違いから学生時代の友達と疎遠になったミウラさん。引っ越しを機に手に入れたアート作品は「トモダチ」という名で、高さは160センチほど。一見人間の女性のように見えるが、口にするのは、あらかじめ設定されている四つの言葉と、持ち主が決めることのできる一つの言葉のみ。「トモダチ」との不思議なふたり暮らしが始まった。漫画デビュー20周年記念作品、待望の文庫化。




(C) miri masuda/マガジンハウス

■著者プロフィール


益田ミリ


1969年大阪府生まれ。イラストレーター。 主な著書に、『サトウさんの友達』『僕の姉ちゃん』『すーちゃん』『今日の人生』『沢村さん家のこんな毎日』『ランチの時間』他、多数。『ツユクサナツコの一生』で手塚治虫文化賞短編賞を受賞。



■書誌情報


書名　　：ミウラさんの友達


著者　　：益田ミリ


発売日　：2025年11月20日


価格　　：770円（税込）


仕様　　：文庫・144ページ


ＩＳＢＮ：978-4-8387-7116-5


発行　　：株式会社マガジンハウス


ＵＲＬ　：https://magazineworld.jp/books/paper/7116