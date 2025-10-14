¾×·â¤Î»ö¼Â¡ª2025Ç¯ÅÙ¹â¹»¼õ¸³¡¢½Î¤Ê¤·¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÅª¤ÊÁªÂò¤È¤Ï¡£½Î¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô234Ì¾¤ÎËÜ²»¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£
¤¸¤å¤±¥é¥ÜÍ½È÷¹»¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£ÃÒÂ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¹â¹»Æþ»î¤ò½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤»¤º¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤ª»ÒÍÍ¤ò»ý¤Ä40～59ºÐ¤ÎÊÝ¸î¼Ô234Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½Î¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê38.5%¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ËºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÖÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê34.2%¡Ë¡×¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶½Ì£¿¼¤¤»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÅª¤Ê³Ø½¬°ÕÍß¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë³Ø½¬´Ä¶¤È²ÈÄí¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼¨º¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö½Î¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/7/18～2025/9/3
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Í¸ú²óÅú¡§2025Ç¯ÅÙ¤Î¹â¹»Æþ»î¤ò½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤»¤º¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤ª»ÒÍÍ¤ò»ý¤Ä40～59ºÐ¤ÎÊÝ¸î¼Ô234Ì¾
Ä´ºº·ë²Ì¡§¤ª»ÒÍÍ¤¬½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
Ä´ººÂÐ¾Ý: 2025Ç¯ÅÙ¤Î¹â¹»Æþ»î¤ò¤ª»ÒÍÍ¤¬½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤»¤º¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿40～59ºÐ¤ÎÊÝ¸î¼Ô234Ì¾
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/107104/table/158_1_2331df8048ceecb422eb153c745485eb.jpg?v=202510140957 ]
½Î¤Ê¤·¼õ¸³¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿Æ¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤è¤êËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡ªÌó4³ä¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤«¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê38.5%¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶Ïº¹¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¡Ê34.2%¡Ë¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»¼õ¸³¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤¬ºÇ¤âÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¶µºà¤äYouTube¤Î¶µ°é·Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø½¬ÊýË¡¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¸«¤Ä¤±¡¢ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ½Î»þ´Ö¤òÂ¾¤Î³èÆ°¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½Âå¤ÎZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Êª²Á¹âÆ¤ÎÇÈ¤Ï¶µ°é¤Ë¤â¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î34.2%¤¬¡ÖÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¡×¤òÍýÍ³¤Ë½Î¤òÁªÂò¤»¤º¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡×¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢¡ÖÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê34.2%¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°éÈñ¤¬²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹âÆ¤¬³Æ²ÈÄí¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤äÂç³Ø¿Ê³Ø»þ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î½ÎÈñÍÑ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À»°è¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¶µ°éÈñ¤â¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤º¤Ë³ØÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â³ØÎÏ¤Ï¿¤Ð¤»¤ë¡×ÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ë¤âÊÑ²½¡£Ìó3³ä¤¬¡Ö¼«Âð³Ø½¬¤Ç½½Ê¬¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢"Ã¦¡¦½Î°ÍÂ¸"¤¬¿Ê¤à¡£
3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¼«Âð³Ø½¬¤Ç¤â½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê29.1%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤äÌäÂê½¸¤Ç½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡Ê6.8%¡Ë¡×¤ä¡Ö»ÔÈÎ¤ÎÌäÂê½¸¤ä»²¹Í½ñ¤Ç½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡Ê5.1%¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢4³ä°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬½Î°Ê³°¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤Ç½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»²¹Í½ñ¤äÌäÂê½¸¤¬ÍÆ°×¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¤ä¼«³Ø¼«½¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÄí³Ø½¬¤Î´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢½Î¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤È¤â»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢½ÅÍ×¤Ê·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤ë²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ²½¡¦¸ÄÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼çÂÎÀ¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÈñÍÑÉéÃ´¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤¬³Æ²ÈÄí¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¼«Âð³Ø½¬¤Ç½½Ê¬¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉáµÚ¤¬¡ÖÃ¦¡¦½Î°ÍÂ¸¡×¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤ò¤âÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¹â¹»¼õ¸³¡á½ÎÄÌ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²è°ìÅª¤ÊÊýÄø¼°¤¬Êø¤ì¡¢³Æ²ÈÄí¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤ª»ÒÍÍËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³Ø½¬ÊýË¡¤¬¡Ø¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¡Ù¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ø¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤å¤±¥é¥ÜÍ½È÷¹»¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ²½¤¹¤ë¶µ°é¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
