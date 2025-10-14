【2026年（令和8年度）合格目標】採石業務管理者試験合格総合講義リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2026年（令和8年度）合格目標】採石業務管理者試験合格総合講義をリリースいたしました。

https://www.agaroot.jp/saiseki/cr01/

要点を絞った講義で一発合格を目指す！

約8.5時間の講義と直近6年分の過去問集で効率学習！

こんな方にオススメ

まとまった学習時間が取りにくい忙しい社会人の方

技術問題が難解に感じる文系の方

法令に馴染みが薄い理系の方

最短の勉強時間で効率的に合格を目指す方

■合格実績

https://www.agaroot.jp/saiseki/voice/

1.採石業務管理者試験講座の特長

法令問題・技術問題どちらもしっかりカバー！出題傾向に沿った解説付き！

採石業務管理者試験は、法令問題と技術問題の2つのパートに分かれており、さらに採石法に関することから、採石業務の実務、技術的知識や計算問題など、学習範囲が多岐にわたるのが特徴です。

アガルートアカデミーの合格総合講義では全領域を丁寧にカバー。細かな出題の傾向や頻出問題について特に力を入れて解説しています。また、講義の中で過去問の解説も詳細に行っているので苦手を残しません。

試験の頻出ジャンルに焦点を当てたオリジナルテキスト

採石業務管理者試験は、法令から技術にわたって、幅広い範囲から出題されます。

特に文系受験者にとって技術問題はかなり難解です。また理系受験者には、法令は馴染みが薄いでしょう。

こうした受験者が、最短で試験に合格するために、どのような配分で学習していけばいいか、講義の各所でアドバイスします。

知識の習得と問題演習を繰り返す学習方法

合格総合講義のテキストと講義でチャプターごとに学習し、ショートレビュー（過去問）を解きます。

そして過去問集を解き、わからないところを合格総合講義で潰していきます。その繰り返しが知識を定着させる近道です。

さらに間違えやすい箇所もはっきりするので、弱点をカバーする集中的な学習が容易になります。

また、過去問集に関しては、直近6年分を用意しており、全ての問題が重要度に応じて「A（合格するうえで確実に正解したい問題）」「B（本試験までに解けるようにしたい問題）」「Ｃ（出題頻度があまり高くない問題）」とランク付けされています。優先順位をつけて効率的に学習を進めて、重要論点をしっかり押さえていきましょう。

講義動画は1チャプター10分～20分。スキマ時間で学習可能！

受験者の多くが社会人であり、まとまった学習時間を取れないことに配慮し、単元ごとにチャプターを分け、原則として1チャプター10分～20分程度としています。そのため、通勤途中や休憩時間などのスキマ時間でも受講でき、効率的な学習が可能です。

2.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

合格特典でモチベーションアップ

対象講座をお申込みいただいた方が2026年の採石業務管理者試験に合格された場合、合格特典（全額返金 or お祝い金1万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！ ※特典利用の条件等がございます。

■合格特典・割引制度

合格特典

合格総合講義をお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

再受講割引、受験経験者割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

https://www.agaroot.jp/saiseki/cr01/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

