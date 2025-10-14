スマホ1台で旅が完結　訪日外国人の不便を解消する“手の中の旅行エージェント”

株式会社ニッポン放送

未来をつくるスタートアップ企業にフォーカスし、パーソナリティの宇垣美里がスタートアップ企業の挑戦や革新的なアイデアに迫り、それぞれの「夢」を深堀りしていくポッドキャスト番組『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』の第41回が 10月14日（火）に配信された。

第40回のゲストにはWAmazing株式会社の代表取締役の加藤史子が登場。同社は訪日外国人旅行者（インバウンド）向けの総合旅行プラットフォームを運営し、日本の地域経済を活性化させるスタートアップ企業。“手の中の旅行エージェント”をコンセプトに、宿泊・交通・飲食・買い物・娯楽など、旅に必要なすべてをスマホ1台で完結できるサービスを展開し、特にアジア圏の個人旅行者をターゲットに、アプリひとつで日本国内旅行をスムーズに楽しめる仕組みを提供しているという。

起業以前、加藤は新卒で入社した会社に約18年間在籍し、観光業界や宿泊業のデジタル化に携わり、40歳で起業を決意したという。宇垣が「なぜそのタイミングだったのでしょうか？」と質問すると、加藤は「今までやってきたことを形にしたいと35歳を過ぎてから思い始めました。ただ、すごく怖かったです。」と当時の本音を吐露した。

加藤は起業を「赤ちゃんに、“大リーグボール養成ギプス”をつけて3年で20歳レベルに育てるようなもの」と、漫画『巨人の星』に出てくるギアに例え、その難しさを表現。とは言え「好きなことを仕事にできている」と語る加藤に、宇垣が「好きなことを仕事にすると、時々、義務と感じてしまう時がある」と話すと、加藤も「そのような瞬間がある」と頷いたが、一方で「仕事とプライベートの線引きがなくなるので時間効率が良くなる」という利点があることも互いに共感していた。

最後に宇垣が「生活を送ったり、仕事をするうえで大切にしていることはありますか」と質問すると、加藤は「楽しくやる。旅行をビジネスにしている以上、売り手側の私が楽しくいないといけないと思っています」と想いを明かした。

『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』は毎週火曜午前6時頃、ニッポン放送PODCAST STATIONほか各ポッドキャストアプリで配信中。

【番組概要】

番組名 宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン

パーソナリティ 宇垣美里

配信日時 毎週火曜日 午前6時頃

配信先 ニッポン放送PODCAST STATION (https://podcast.1242.com/ )、

Apple、Spotify、Amazon Music等 各種Podcastアプリ

番組メールアドレス sun@1242.com

番組ハッシュタグ #スタートアップニッポン