世界のナノ酸化亜鉛市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート： 製品タイプ別、用途別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界のナノ酸化亜鉛市場は、2022年から2031年までに 3億米ドル から 9億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 13.2％で成長すると予測されています。
日本市場の技術応用力と研究開発投資が成長の土台に
日本市場におけるナノ酸化亜鉛の成長は、単なる素材需要の高まりだけでなく、産業界の研究開発への投資と大学・研究機関との連携によって強く後押しされています。特に、東京大学、大阪大学、産総研などがリードするナノ材料の基礎研究は、民間企業の応用開発に直結し、製品化までのスピードを加速させています。
このR&D主導のエコシステムにより、化粧品・塗料・セラミックス・電子部品など、多分野での応用が進行。ナノ酸化亜鉛の国内需要を拡大させるエンジンとなっています。
紫外線遮蔽と抗菌性能による化粧品・医薬品業界での導入拡大
とりわけ、日本のナノ酸化亜鉛市場を牽引するセグメントの一つが、化粧品・医薬品業界です。ナノ酸化亜鉛は、優れたUVブロッカーとしての性質を持ちながら、肌への刺激が少ないため、日焼け止め製品や敏感肌用スキンケア製品に広く使用されています。加えて、抗菌性を活かしたマスクや医療用コーティング材にも応用が進んでいます。
パンデミック以降、衛生意識の高まりとクリーンラベル志向の強化により、天然由来・ナノ技術の融合素材としての需要が高まり、市場成長の中核を担っています。
主要な企業:
● Pan-Continental Chemical Co. Ltd
● Umicore
● Inframat Advanced Materials LLC
● SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
● EverZinc
● Nanophase Technologies Corporation
● Grillo-Werke AG
● Showa Denko K.K.
● BASF SE
● LANXESS CORPORATION
● American Elements
● Nano Labs
● US Research Nanomaterials Inc.
● Sigma-Aldrich Co. LLC
● Micronisers Pty Ltd
電子・セラミック材料としての新たな展開
一方、ハイテク分野でもナノ酸化亜鉛の応用が広がっています。特に、日本が強みを持つ電子部品・セラミック部材において、ナノ酸化亜鉛は優れた絶縁性や導電性を提供する素材として活用されており、5G通信インフラやIoTセンサー、LED、ディスプレイ用基材などでの採用が増加しています。
こうした電子機器の高性能化・小型化ニーズと、環境適応性のある素材需要が重なり、日本の電子材料市場におけるナノ酸化亜鉛の存在感は、今後さらに拡大していくと予想されます。
持続可能性と環境負荷軽減への貢献でグリーンマテリアル化へ
ナノ酸化亜鉛はその機能性だけでなく、環境へのやさしさでも注目を集めています。従来の化学添加剤や重金属ベースの素材に代わる“グリーンマテリアル”として、リサイクル性や分解性の観点からも高く評価されています。
近年では、バイオベースのポリマーとの複合材料や、水性塗料への添加など、よりサステナブルな製品開発においてナノ酸化亜鉛の使用が急増。環境負荷の低減と高機能性を両立させた次世代マテリアルとして、日本の産業界における持続可能性推進に貢献しています。
