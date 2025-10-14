入場制限の大反響！万博 OSAKA TECH DAYで「筋肉Phone」体験200名超--噛みしめ×筋質の可視化が好評

マッスルブループリンツ株式会社

マッスルブループリンツ株式会社（英語表記 Muscle Blueprints, Inc.，本社：東京都渋谷区，代表：衣笠竜太）は、2025年10月6日に大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン／リボーンステージ「OSAKA TECH DAY」へ出展しました。当日は200名以上の方が当社「筋肉Phone」による噛みしめ（咬筋）などの測定体験に参加し、歯科スタッフによる口腔チェックも併催。ブースは終日行列となり、運営の安全配慮から一時的な入場制限を行いました。

大型スクリーンで「筋肉の質」の考え方と“見える化”の価値を紹介万博の開放的な会場で来場者と双方向のコミュニケーションを実施

■ 展示内容（今回の体験メニュー）

来場者には、約2分の計測でその場で可視化→説明まで実施しました。

- 噛みしめ（咬筋）：過緊張・左右差・リラックス度を測定。歯科スタッフが口腔チェックと解説を担当- 筋肉の質スコア：筋肉の力強さ／素早さ／疲れにくさ／柔らかさの4指標をレーダー表示し、スコア・年齢・目的に応じて個別最適な筋トレメニューを提示- 計測フロー：貼る → 測る → 画面で見る → スタッフがフィードバック（使用機材：「筋肉Phone（センサ＋アプリ）」／医療機器ではありません）咬筋の噛みしめ傾向と筋質スコアをその場で可視化筋肉Phoneのデバイス（左）とUI画面［筋質スコア（真ん中）と噛みしめ測定の結果（右）］

■ 屋外ブースは”前回超え”の長蛇の列

本出展は終日、前回の万博出展時の行列(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000145615.html)をさらに上回る来場で賑わいました。安全確保と体験品質の維持のため、時間帯により一時的な入場制限を実施。運営にご協力くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

体験ブースは終日満席、待機列は前回を上回る長さ来場多数に伴う一時的な入場制限の実施（導線調整）

■ 販売情報（プロダクトのご案内）

・名称：筋肉Phone（センサ＋アプリ／ベーシック機能）

・価格：49,800円（税抜）

・購入：公式EC(https://muscleblueprints.myshopify.com/)／YAMADAモール（ポイント可）(https://ymall.jp/store/jaclife/e37720250609a00001/?q=%E7%AD%8B%E8%82%89phone)

・在庫：在庫わずか（状況は変動します。最新は各販売ページをご確認ください）

・注意：本デバイスは可視化・セルフケア支援を目的としたツールで、医療機器ではありません。

現在販売中のアプリはベーシック機能のみで、会場デモの「筋質スコア」「噛みしめ測定」モードは含まれません。仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

開催概要

イベント名：OSAKA TECH DAY(https://teqs.jp/osakatechday)

日時：2025年10月6日（月） 9:00-20:00

会場：大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンステージ」

内容：「筋肉Phone」による筋肉の可視化体験（噛みしめ／筋肉の質スコア）

会社概要

社名：マッスルブループリンツ株式会社(https://muscle-blueprints.com/)（英語表記 Muscle Blueprints, Inc.）

所在：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目8番4号 EX恵比寿西ビル5階

代表：衣笠 竜太

事業：筋電センサ／信号解析／アプリの研究開発・評価・共同開発（PoC～OEM）

設立：2024年7月1日

URL：https://muscle-blueprints.com/