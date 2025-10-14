Jam City, Inc.、Disney Magic Match 3Dを全世界でリリース



この魔法のような奇想天外なモバイルゲームで、リラックスしながら触覚的な3Dパズルを楽しもう

カリフォルニア州カルバーシティ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 業界をリードするモバイル向けエンターテインメント・スタジオのJam Cityは、ディズニーおよびピクサー・ゲームズとの共同開発による魅力的な新作カジュアルゲーム『 Disney Magic Match 3D （ディズニー マジックマッチ3D）』を全世界で正式リリースしたと発表しました。iOSとAndroidでダウンロード可能な Disney Magic Match 3D は、3D積み重ねパズルで並べ替えたり集めたりするプレイを通じて、ディズニーとピクサーのノスタルジーあふれる世界を再現します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251009227346/ja/

Leading entertainment studio Jam City launches the casual mobile game Disney Magic Match 3D in collaboration with Disney and Pixar Games. Solve challenging 3D pile puzzles, collect Disney and Pixar items and charming characters, and explore enchanted worlds in this cozy, relaxing game. Disney Magic Match 3D is now available for download in the App Store and Google Play.

Disney Magic Match 3D では、魔法が乱れ、ディズニーとピクサーの象徴的なアイテムが散らばってしまった「魔法の書」の秩序を取り戻すというストーリーが展開されます。プレイヤーは魔法のアイテムをマッチさせ、気まぐれに散らかったページを整理しながら、温かみのある1レベルずつ「魔法の書」の秩序を取り戻していきます。

鮮やかで触覚的なアートスタイルと愛らしいキャラクターたちが魅力のこのゲームの特徴のひとつは、ASMRやローファイコンテンツに着想を得た穏やかで心地よいサウンド環境です。 Disney Magic Match 3D は、『Disney Emoji Blitz』で広く知られる世界有数の開発チームが制作を担当しており、長年にわたるゲーム開発の経験が活かされています。単なるパズルゲームを超えた本作は、リラックスした時間を提供するマインドフルな体験であり、「世界で最も愛されるカジュアルゲームを生み出すスタジオ」というJam Cityの評判をさらに確かなものにしています。

Jam Cityの共同創業者兼CEOであるジョシュ・イグアドは次のように述べています。「 Disney Magic Match 3D は、穏やかで楽しい体験となるようデザインされています。ディズニーと協力して、プレイヤーが愛する物語やキャラクターと再びつながり、ディズニーとピクサーが贈るノスタルジーあふれる不朽の魔法の世界にリラックスしながら浸れる癒しのゲームを作り上げました」

ディズニー＆ピクサー・ゲームズの副社長兼ゼネラルマネージャー、ルイジ・プリオーレ氏は次のように述べています。「 Disney Magic Match 3D は、カジュアルパズル分野における魅力的な新作タイトルであり、ディズニーとピクサーのファンをきっと楽しませることでしょう。Jam Cityのチームは、当社のキャラクターや世界を新しい表現で、温かみのある魅力的なゲームプレイと見事に融合しています」

プレイヤーは本日より、公式トレーラーを視聴し、App StoreおよびGoogle Playでゲームをダウンロードできます。新機能やイベントの最新情報を入手するには、 Disney Magic Match 3D をInstagram 、 Facebook 、 YouTube、TikTok でフォローください。

Disney Magic Match 3Dの特徴は以下のとおりです：

・楽しいストーリー - 魔法が乱れ、ディズニーやピクサーのキャラクター、物語、アイテムがページいっぱいに散らばってしまった「魔法の書」の世界へ飛び込みましょう。魔法のアイテムをマッチさせて、本に秩序を取り戻しましょう！

・魅力的な3Dパズル - ノスタルジックなディズニーの世界に浸りながら、魔法がかけられた3Dパズルを集めて整理する癒しのプレイ体験です。

・ディズニーの名作たち - 12作品以上の人気のディズニー＆ピクサー作品が登場します。『シンデレラ』、『ミラベルと魔法だらけの家』、『モアナと伝説の海』、『トイ・ストーリー』、『白雪姫』、 『アラジン』、ディズニーのテーマパークに加え、毎月新たな作品が追加される予定です。

・象徴的なアイテム - ガラスの靴やウッディの帽子、さらにはディズニー・パークでおなじみの七面鳥の足など、数百種類に及ぶ名物アイテムを発見・収集しましょう。

・マジックモーメント・カードアルバム・イベント - 『美女と野獣』の「Be Our Guest」や『アラジン』の「A Whole New World」など、名場面や名曲を再現したテーマカードを集めましょう。カードを集めると、新しいかわいい3Dコレクタブルキャラクターがアンロックされます。

・マジック・ミニ - カードアルバム・イベントを進めて、ユニークで愛らしい3Dキャラクターをアンロックしてコレクションに加えましょう。新キャラクターが毎月登場します。

・魔法に満ちたレベル - レアアイテムやストーリーモーメントを発見し、ディズニーとピクサーの最もマジカルな物語とのつながりをさらに深めましょう。

・没入感あふれる体験 - エレガントなビジュアル、高品質な触覚フィードバック、豊かなサウンドが融合し、温もりにあふれたリラックスできる洗練された世界を創り出されます。

Jam City, Inc.について

Jam Cityは、世界中で愛されるカジュアル・パズルゲームやストーリー性ゲームを数多く生み出してきた、業界をリードするモバイル向けエンターテインメント・スタジオです。『ハリー・ポッター：ホグワーツの謎』、『クッキージャム』、『パンダポップ』など、ファンに支持され数々の賞を受けた人気タイトルを手掛けてきた当社は、プレイヤーの人生の一部を彩る、魅力的で洗練されたダイナミックなゲームを開発しています。ロサンゼルスに本社を構えているほか、バーバンク、シーダーフォールズ、サンディエゴ、サンフランシスコに加え、ベルリン、ブエノスアイレス、モンテビデオ、トロントなど世界各地にスタジオと人材ネットワークを有しています。詳細はwww.jamcity.comをご覧ください。

