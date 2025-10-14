『PITCH to PLATE 第2弾 ー ココロとカラダで挑む！水戸シルエラの農業チャレンジ』のクラウドファンディング、目標金額を達成して終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、FC QOL MITO CIRUELA （茨城県水戸市、以下水戸シルエラ）のクラウドファンディングを実施し、支援金額538,110円（目標達成率179％）を達成して終了しました。今回得た支援金は、プロサッカー選手 黒川淳史選手が立ち上げた「PITCH to PLATE」ブランドの一環として、水戸シルエラファームの立ち上げ開始費用等に使用されます。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1068/invest/750/detail(https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1068/invest/750/detail)

１．目標金額を大幅達成！

2025年9月1日から9月30日までクラウドファンディングプロジェクトを実施しました。総支援数76件で、目標金額30万円を大きく超えるご支援をいただきました。支援者の皆様の温かいご支援に、深く御礼を申し上げます。

［クラウドファンディング実施期間］：2025年9月1日～9月30日

［目標金額］：300,000円

［支援獲得金額］：538,110円 （目標達成率：179％）

［資金使途］：水戸シルエラファームの立ち上げ開始費用、生産拠点整備費用など

本プロジェクトにてご支援いただいた支援金は、「PITCH to PLATE」ブランドとして、水戸シルエラファームの立ち上げ開始費用、生産拠点整備費用、栽培・収穫体制の強化費用、仲間を増やし取り組みをサステナブルにするための費用として活用されます。

２．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声

このたびは「PITCH to PLATE」クラウドファンディングプロジェクトに、たくさんのご支援と温かい応援をいただき、誠にありがとうございました。皆さまのお力添えにより目標金額を達成し、無事にプロジェクトを終了することができました。

今回のプロジェクトでは、選手自身が中心となって絵を描いたり、コメント動画を制作するなど、準備や運営に積極的に取り組みました。こうした経験は、サッカー選手としての活動にとどまらず、セカンドキャリアの育成にもつながる大きな一歩になったと感じています。

現在、体験型リターンの準備も着々と進んでおります。ご参加いただける皆さまに楽しんでいただけるよう、心を込めて準備を進めておりますので、ぜひご期待ください。

今後は「のらぼう菜」をはじめ、私たちが育てた野菜を試合会場や地域のさまざまな場所で販売し、多くのご家庭の食卓にお届けできるよう努めてまいります。

これからも温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

FC QOL MITO CIRUELA プロジェクトメンバー一同

3．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

▼支援募集期間を通じた支援数（折れ線）、及び支援金額（棒線）

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

・低価格のリターンを支援者一人当たり複数個支援いただくことを狙ったプロジェクト設計でした。一人当たりの支援単価は約7,000円、支援リターン数は約3.2個と想定どおりの支援結果となりました。

・プロジェクト開始序盤では支援者数を増やすプロモーションを展開しました。開始3日目で第一目標金額の63%を達成し、順調な滑り出しとなりました。

・プロジェクト後半では支援者一人当たりの支援リターン数を伸ばす施策を展開しました。大口支援や既支援者のリピート支援を獲得し、NEXT GOALも達成する結果となりました。

