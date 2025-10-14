小さな挑戦！大きな未来♪プロバスケットボールクラブ『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』と共同で『第２回子どもバスケット教室(クリニック) 』を開催
株式会社アオキスーパー
株式会社アオキスーパーは、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONトップオフィシャルパートナーの『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』と共同で小学生のお子様を対象に『第２回子どもバスケット教室 (クリニック)』を開催いたしました。
■アオキスーパーPresents『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 子どもバスケット教室(クリニック)』
【日時】2025年10月11日(土)
【対象】小学生
【場所】IGアリーナ
プロ選手の迫力やスピード感を肌で感じた試合直後の熱気が残るアリーナのコートを特別に使用し、『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』のスクールコーチによる直接指導を受ける機会は子ども達にとって貴重な体験となり、目を輝かせながら真剣な表情で練習に打ち込んでいました。
スクールコーチ陣による丁寧な指導により、初めてバスケットボールにふれる子も経験がある子もそれぞれ楽しみながらバスケットボールの基礎を学ぶことができ、一日を通してバスケットボールに親しむ機会となりました。
当社は今後も『子どもバスケット教室』などの活動を通じて、未来を担う子ども達がスポーツにふれあい、体験できる機会を提供してまいります。