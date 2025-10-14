HYコーヒーBTS ver.が三重県・伊賀市セブンイレブンで販売開始！

インフルエンサーZ株式会社

インフルエンサーZ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐々木 雄亮）は、株式会社PRINESS（本社：東京都港区、代表取締役：山口 侑也）と協業し、

「21世紀のポップアイコン」BTSがパッケージを飾る HY 韓国式コーヒーミックスを日本独占販売として展開しております。

三重県伊賀市のセブン-イレブン3店舗で新たに取り扱いを開始しました。

取扱店舗一覧

・セブン-イレブン伊賀忍者市駅南店

・セブン-イレブン伊賀平野北谷店

・セブン-イレブン伊賀平野東町店

▼BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB・公式Xでも紹介

本商品は、BTSの公式サイトBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよび公式X（旧Twitter）アカウントでも公開されました

・BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB： https://bts-official.jp/news/detail.php?nid=eaZ/46WwNzY=

・BTS JAPAN OFFICIAL X： https://x.com/BTS_jp_official/status/1974036711907922392

地域限定販売スタートの背景

三重県・伊賀市は、観光客にも人気の「忍者のまち」。

今回の販売は、地域活性化の一環として、韓流カルチャー×地域店舗の新しいコラボレーションとして実現しました。

観光客やファンが今現在“伊賀でしか買えないBTSコーヒー”を楽しめる、新たな話題スポットになっています。

【本件に関するお問い合わせ先】

インフルエンサーZ株式会社 広報担当

E-mail：info@influencer-z.co.jp