HYコーヒーBTS ver.が三重県・伊賀市セブンイレブンで販売開始！

インフルエンサーZ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐々木 雄亮）は、株式会社PRINESS（本社：東京都港区、代表取締役：山口 侑也）と協業し、
三重県・伊賀市は、観光客にも人気の「忍者のまち」。
インフルエンサーZ株式会社 広報担当
「21世紀のポップアイコン」BTSがパッケージを飾る HY 韓国式コーヒーミックスを日本独占販売として展開しております。
三重県伊賀市のセブン-イレブン3店舗で新たに取り扱いを開始しました。
取扱店舗一覧
・セブン-イレブン伊賀忍者市駅南店
・セブン-イレブン伊賀平野北谷店
・セブン-イレブン伊賀平野東町店
▼BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB・公式Xでも紹介
本商品は、BTSの公式サイトBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよび公式X（旧Twitter）アカウントでも公開されました
・BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB： https://bts-official.jp/news/detail.php?nid=eaZ/46WwNzY=
・BTS JAPAN OFFICIAL X： https://x.com/BTS_jp_official/status/1974036711907922392
地域限定販売スタートの背景
今回の販売は、地域活性化の一環として、韓流カルチャー×地域店舗の新しいコラボレーションとして実現しました。
観光客やファンが今現在“伊賀でしか買えないBTSコーヒー”を楽しめる、新たな話題スポットになっています。
