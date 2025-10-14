第14回 古民家フォト甲子園　受賞作品発表のお知らせ

株式会社アステティックスジャパン

このたび、一般社団法人全国古民家再生協会（東京都千代田区 理事長 村田 智仁）が主催する第14回古民家フォト甲子園の受賞作品を10月10日に発表いたしました。本事業は国内の小中高生を対象に小学生の絵画部門・中高生の写真部門に分かれ、古民家・伝統的建築・地域の風景を通じて、若い世代に地域の歴史・文化への関心を育んでいただくことを目的としています。応募作品数・応募者の増加とともに、作品のクオリティも年々高まっており、本年も選考を経て、多数の力作を選出いたしました。

中学生部門 最優秀賞（文部科学大臣賞）

作品名：初めての床屋 ／ 撮影者：so（愛媛県）

▼中高生部門その他受賞結果は下記▼

小学生部門 最優秀賞（文部科学大臣賞）

作品名：ひいおばあちゃんの百年町家とその町なみ ～原ばくから80年の時をこえて～ ／撮影者： ひーちゃん（長崎県）

▼小学生部門その他受賞結果は下記▼

https://kominkaphoto.com/result/35852.html

大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163421/table/8_1_422a4e00fd717266e4f010d464bc9d8a.jpg?v=202510140957 ]一般社団法人全国古民家再生協会

未来の子どもたちの為に持続可能な循環型建築社会の実現を目指します。

