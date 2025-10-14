【研修企画を2時間で体験】人材育成インターンシップ 効果測定編を11月15日（土）に人事図書館にて開催｜東京 人形町
株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、2025年11月15日（土）に対面イベント「人材育成インターンシップ（効果測定編）～2時間で研修企画を体験する～」を開催いたします。
参加申込はこちら :
https://peatix.com/event/4602976/view
イベント概要
研修や教育を考えていくにあたり、「どんな研修をやればいいのか？」「社内で本当に必要とされる育成施策って？」「研修って作るのが難しそう…」そんな疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
特に、リソースが限られるスタートアップや、新たに人材育成を担当することになった方にとっては、実践的なスキルを効率的に学ぶ機会が求められています。
人事図書館では、このような課題を解決し、人事担当者が自社の状況に合わせた効果的な研修を企画・実行できるようになることを目指し、本イベントを企画しました。前回2月1日に開催しご好評いただいた「人材育成インターンシップ（外部設計編）」、6月28日に開催した「人材育成インターンシップ（内部設計編）」の続編として、今回は研修の「効果測定」に焦点を当てて、2時間という短時間で実践的な研修企画を体験していただきます。
こんな方にオススメ
- スタートアップのひとり人事として、そろそろ教育施策を本格化させたい方
- 人材育成の担当になったばかりで、何から手を付けていいか迷っている方
- 採用や労務など他領域を担当しつつ、人材育成に興味はあるが経験がない方
イベント詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/301_1_2fa77e4b416bf75f7bb51df32b6b6c8a.jpg?v=202510140957 ]
ナビゲータープロフィール
赤坂 優太 氏
フューチャー株式会社
ITコンサルティングを祖業とするフューチャー株式会社にて、人材育成／組織開発に携わり11年目。
年間100名以上が年3回にわたって入社する新人研修を、7年にわたりリーダーとして推進した。
現在は「個人と組織が、自分で自分をメンテナンスできるように」というミッションのもと、
グループ内コンサルタントとして、グループ各社の人材育成担当者／現場リーダーを伴走支援している。
人と組織に関して考えたあれこれを個人ブログにて発信中（https://note.com/yakasak/）。博士（工学）。
家族は妻と息子（小4）。 地元の北海道旭川市に住んでおり、仕事はフルリモート、
週末はJリーグ・北海道コンサドーレ札幌のゴール裏に通う。
稲熊 圭太 氏
一般社団法人 経営学習研究所（MALL）代表理事／Co-Reflection Place代表／大手SIer企業 人事
17年間 人材育成・採用業務に従事し、仕事を通じた自己実現を支援できるよう活動中。
「共に成長できる場を提供すること」をパーソナルミッションとして、
大人の学びを提供するワークショップ等のイベントを企画・運営している。
国家資格キャリアコンサルタント、経営学修士（MBA）。
一児の父。趣味は登山、マラソン、トライアスロン。
人事図書館とは
2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。
所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F
設立： 2024年4月1日
公式ホームページ： https://hr-library.jp/
公式X： https://x.com/hr_library0401/
公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/